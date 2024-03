Smart TV Hisense 43" 4K a soli 299 euro su Amazon: risparmi 100 euro

Una Smart TV da 43 pollici con risoluzione 4K e pannello LED a soli 299 euro? Tutto vero su Amazon su questo modello di Hisense che può essere tuo con uno sconto di ben 100 euro sul prezzo ufficiale. Metti insieme qualità e convenienza e ti porti a casa un ottimo televisore per l’intrattenimento casalingo.

Smart TV Hisense 43 pollici in offerta: le caratteristiche

Questa Smart TV offre una risoluzione di 3840×2160 per un’esperienza visiva cristallina e dettagliati. L’immagine è esaltata da un design sottile con meno cornici per conferire un aspetto elegante e un’immersione totale.

Con sistema operativo Smart VIDAA U6, il televisore supporta il controllo vocale e dispone di Alexa Built-In, consentendo un accesso rapido e intuitivo ai contenuti preferiti. Con il Wi-Fi integrato e il telecomando che offre accesso diretto a servizi di streaming popolari come Netflix, Youtube, Prime Video, Disney+ e Rai Play.

Inoltre, il TV è dotato di sintonizzatore Digitale Terrestre T2 e porte HDMI 2.0 con Game Mode Plus, che include funzionalità come Auto Low Latency Mode (ALLM), Variable Refresh Rate (VRR), e Low Input Lag, ottimizzando l’esperienza di gioco per i giocatori più esigenti.

Infine, spazio anche all’audio con un sistema da 14W con supporto Dolby Atmos, per un suono coinvolgente e avvolgente che completa l’esperienza visiva. Tutto questo a soli 299 euro: un affare che non puoi farti scappare.