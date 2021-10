Smart TV Hisense: 50 pollici di puro spettacolo con schermo QLED

La smart TV firmata Hisense è una vera bomba. Se stavi programmando di cambiare televisore in casa, questo 50 pollici è veramente ciò che ci vuole. Ti permette di avere una visione perfetta e di goderti i contenuti nei migliori de modi. È in promozione su Amazon quindi diventa tua a soli 499,00€ ossia con uno sconto netto di 100 euro sul prezzo di listino.

La paghi anche con finanziamento a Tasso Zero e la ricevi a casa nel giro di qualche giorno.

Smart TV Hisense: la comodità e la qualità sono di casa

Un bel 50 pollici è proprio che ci vuole nel salotto di casa, soprattutto se sei un pantofolaio o se la sera ti rilassi con un po' di televisione. Hisense ti permette di fare questo e non solo dato che il suo modello è completamente smart e non manca praticamente di nulla.

Con cornici ultra sottili una volta che ti siedi e guardi un film o un programma, la visione sembra persino più ampia. La qualità 4K fa da padrona su questo pannello QLED che restituisce fino al più piccolo dei dettagli per una resa realistica e vivida.

Il sistema Vidaa 5.0 è molto semplice da utilizzare, con il telecomando incluso in confezione ti basta un click per finire sulla tua applicazione preferita. In ogni caso se ti annoi a cliccare, basta attivare Google Assistant o Amazon Alexa per avere tutto a portata di voce.

Supporta sia l'entrante DVBT2 che lativù 4K per non dover effettuare acquisti secondari.

Acquista subito la tua smart TV Hisense su Amazon a soli 499,00€. La ordini e la ricevi a casa in pochissimi giorni con le spedizioni gratuite. Puoi pagarla in un'unica soluzione, con 5 rate mensili offerte dall'e-commerce o mediante finanziamento a Tasso Zero.