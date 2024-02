Smart TV LG 32", perfetta per cucina o camera, in ottima offerta

Cerchi una Smart TV dalle dimensioni ridotte per una seconda casa, un piccolo appartamento o magari da mettere in cucina o in camera da letto? Su Amazon arriva l’occasione giusta su questo 32 pollici che oggi puoi acquistare in offerta a soli 189,90 euro invece di 249. Con un pannello di qualità e tutte le app di intrattenimento più famose è perfetta per numerosi scopi.

Smart TV LG 32″ in offerta: le caratteristiche

Questa Smart TV è dotata di un display FHD 2K con LED diretto, che offre immagini chiare e dettagliate. La diagonale dello schermo di 80 cm e le dimensioni esterne compatte di 73,6 x 43,7 x 8,29 cm permettono di adattarla facilmente a qualsiasi ambiente.

Il sistema operativo webOSS22 integrato permette di avere un’esperienza di visione intelligente e connessa. Con il supporto di Google Assistant e Amazon Alexa, è possibile controllare il TV con la voce e integrarlo con dispositivi come Amazon Echo, Google Home, Apple AirPlay 2 e HomeKit. Il dashboard Home ti permette di gestire facilmente tutti i tuoi dispositivi con un solo telecomando LG incluso, fornito con 2 batterie AAA.

L’Active HDR con HDR10 Pro e HLG garantisce una gamma dinamica estesa e dettagli vividi nelle immagini. Grazie alla tecnologia HDR Dynamic Tone Mapping e all’upscaling della risoluzione, ogni contenuto viene visualizzato con la massima precisione. Il sistema audio 2.0 da 10 Watt offre un suono potente e bilanciato, completando l’esperienza visiva.

Tutto questo a soli 189,90 euro. Non male per una piccola Smart TV, ma in grado comunque di offrire grandi cose.