Smart TV LG da 50" con processore α7 Gen8 per immagini da vivere

Se vuoi una Smart TV bella grande con eccellenti caratteristiche per goderti i tuoi contenuti al meglio senza dover spendere un capitale approfitta di questa promozione. Vai all’istante su Amazon e puoi mettere nel tuo carrello la Smart TV LG da 50 pollici a soli 399 euro, anziché 449 euro.

Siamo quindi di fronte a uno sconto del 11% che ti permette di risparmiare 50 euro sul totale e porta quindi il prezzo al minimo storico finora registrato su Amazon. Una grande opportunità dunque per avere una delle migliori Smart TV in commercio. Inoltre potrai decidere di pagare in comode rate a tasso zero con Cofidis al checkout.

Smart TV LG da 50 pollici a prezzo wow

La Smart TV LG ha un design accattivante da 50 pollici con cornice ultra sottile che garantisce una visione più ampia e un’esperienza più coinvolgente. Con il processore α7 Gen8 dotato di intelligenza artificiale riesce a garantire una qualità delle immagini con risoluzione 4K e Dynamic QNED Color regala colori fedeli e realistici.

Con il VRR fino a 60 FPS potrai goderti i tuoi titoli sfruttando una straordinaria modalità di gioco bilanciata per garantire il meglio anche per i giochi più moderni. E puoi avvalerti del cloud con servizi in abbonamento per avere i giochi tutti in un unico posto. Potrai scaricare tutte le app che desideri in un’interfaccia fluida e intuitiva. Inoltre troverai incluso il nuovo telecomando con puntatore che ti permette di controllare la Smart TV in modo molto più semplice e veloce.

Questa è assolutamente una promozione da non lasciarsi scappare e dato che potrebbe scadere da un momento all’altro devi essere rapido. Quindi fiondati su Amazon e acquista la tua Smart TV LG da 50 pollici a soli 399 euro, anziché 449 euro. Concludi subito il tuo ordine e la riceverai a casa entro pochi giorni senza ulteriori costi. Solo per i clienti Prime. Se non sei ancora iscritto al servizio fallo ora cliccando qui.