Smart TV LG 55" 4K in offerta al MINIMO STORICO su Amazon

C’è sempre tempo per farsi un regalo di Natale, anche oggi nella giornata di Santo Stefano. Del resto, perché rinunciare ad approfittare di questa straordinaria offerta Amazon che ti permette di avere questa magnifica smart TV LG da 55 pollici con risoluzione 4K a soli 419 euro, al suo minimo storico assoluto.

Smart TV LG 55″ 4K: le caratteristiche

Immagina di portarti a casa a questo prezzo eccezionale una Smart TV 55 pollici con risoluzione REAL 4K, che significa una qualità delle immagini 4 volte superiore al Full HD. Circa 8 milioni di pixel lavorano insieme per regalarti immagini visibilmente più nitide e dettagliate, trasformando ogni momento di visione in un’esperienza cinematografica coinvolgente.

Ma il cuore pulsante di questa meraviglia è il processore α5 Gen6, una vera potenza di elaborazione che trasforma ogni contenuto in 4K. Regola la luminosità in base all’ambiente circostante e adatta il suono alle tue preferenze, creando un’esperienza visiva e sonora avvolgente come mai prima d’ora.

E per gli amanti del gaming, la Smart TV LG offre il Cloud Gaming con NVIDIA GeForce NOW. Gioca ai migliori titoli senza dover utilizzare una console o un PC. Basta collegare un controller compatibile, e sei pronto per immergerti nell’azione direttamente dal tuo salotto.

Ma non finisce qui. La TV è già pronta per le principali piattaforme di streaming come Netflix, Disney+, Amazon Prime e molte altre. Guarda i film e le serie TV più popolari, e segui gli eventi sportivi in diretta con una semplice pressione del telecomando.

E che dire dell’assistenza vocale? Con ThinQ AI, puoi comandare la tua TV con la tua voce. Cerca nuovi contenuti sulle piattaforme di streaming, controlla i tuoi dispositivi connessi e ottieni risposte rapide da Internet, il tutto senza alzare un dito.

Inoltre, hai a disposizione l’assistente Alexa integrato, compatibilità con Google Assistant, Apple AirPlay 2 e HomeKit. Scegli il tuo assistente vocale preferito e controlla la tua Smart TV con la massima facilità.

E ora, la ciliegina sulla torta: questa incredibile Smart TV è in offerta al MINIMO STORICO su Amazon, a soli 419 euro. Un’opportunità unica per regalarti o regalare a chi ami un pezzo di tecnologia all’avanguardia a un prezzo irresistibile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.