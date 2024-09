Smart TV Metz 55" 4K HDR a 359,99€: fantastico sconto su Amazon

Possiamo considerarlo come un vero e proprio sconto “No IVA” quello offerto da Amazon su questa smart TV Metz da 55 pollici con pannello 4K HDR e Google TV. Grazie ad un’offerta del 22% puoi acquistarlo infatti a soli 359,99 euro invece di 459, al minimo storico assoluto. Inoltre, scegliendo Cofidis al checkout puoi anche attivare il pagamento in comode rate a tasso zero.

Smart TV Metz 55″ 4K HDR: le caratteristiche

La Smart TV Metz 55MUD7000Y ti sorprende subito con un pannello dotato di tecnologia Direct LED con aspect ratio 16:9 e una risoluzione di 3840 x 2160 pixel. Una combinazione che permette di avere contenuti nitidi e dettagliati in ogni situazioni, ideali per film e serie televisive.

Con Google TV integrato puoi accedere facilmente a numerose applicazioni di streaming come Netflix, Prime Video, DAZN, Disney+ e molte altro ancora. Ti connetti alla rete in WiFi o addirittura in LAN, così da avere il massimo della qualità se la tua copertura wireless non dovesse essere il massimo.

Non delude neanche l’impianto sonoro con due altoparlanti da 10W ciascuno, con supporto per tecnologie avanzate come Dolby Digital Plus e DTS Studio Sound Surround. Dispone anche di un decoder per il digitale terrestre integrato, così da non temere gli ultimi aggiornamenti.

Una Smart TV perfetta per ogni utilizzo e adatta a chi cerca una bella soluzione senza spendere troppo: acquistala adesso a soli 359,99 euro invece di 459 e pagala anche a rate.