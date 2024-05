Smart TV Philips Ambilight 65" 4K: OCCASIONE AMAZON a 698€ su pochi pezzi

Con il weekend arriva una fantastica opportunità per migliorare l’esperienza di visione nel tuo salotto con questa smart TV Philips da 65 pollici con tecnologia ambilight e risoluzione 4K: il prezzo, sui pochi pezzi rimasti, è di 698,99 euro invece di 899 con spedizione immediata e consegna Prime.

Smart TV Philips Ambilight 65″: le caratteristiche

Philips Ambilight PUS8508 è un TV Smart LED 4K con una dimensione di 65 pollici capace di offrirti un’esperienza visiva eccezionale. Il processore P5 AI Perfect Picture ottimizza l’immagine per garantire una visione ultra nitida, vivida e fluida, mentre il supporto per HDR10+ e Dolby Vision migliora i colori, il contrasto e la luminosità.

Grande caratteristica di questa TV è la tecnologia Ambilight su 3 lati che crea uno spettacolo di luci coinvolgente. La funzione di adattabilità al colore della parete, Ambilight+hue e le modalità come Lounge, Gioco, Ambilight Music e AmbiSleep arricchiscono ulteriormente l’esperienza adattandola a diverse situazioni.

Non manca niente perché con Google TV integrato puoi accedere facilmente ad app popolari come Amazon Prime Video, Netflix, Disney+ e Youtube, e utilizzare il controllo vocale tramite Alexa o Assistente Google. E se sei un appassionato di gaming il TV offre una frequenza di aggiornamento di 60Hz, impostazione automatica di low-input-lag, HDMI 2.0, VRR e supporto Geforce Now.

Per finire, l’audio è altrettanto coinvolgente, grazie ai diffusori integrati da 20W, all’AI Sound & EQ e alle funzioni Dolby Atmos e Bass Enhancement, mentre la connettività include un sintonizzatore TV digitale integrato, 4 porte HDMI e 2 porte USB, oltre a Wi-Fi 802.11n, Bluetooth, Ethernet-LAN, Uscita Audio Digitale, HDCP 2.3, HDMI eARC e supporto EasyLink. Approfitta di questo fantastico sconto attivo ancora su pochi pezzi: 698,99 euro invece di 899.