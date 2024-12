Smart TV portatile da 24 pollici in forte sconto: perché conviene

E se ti dicessimo che puoi avere sempre con te la tua Smart TV? A renderlo possibile è Metz MPE7000Z, con pannello Full HD da 24 pollici e proposta oggi in forte sconto da Amazon. Dotata di connettività Wi-Fi e Bluetooth oltre che della piattaforma Google TV, è pronta per lo streaming di film, serie e altri contenuti da tutte le piattaforme più utilizzate: da Netflix a Prime Video, fino a DAZN, YouTube, RaiPlay, Disney+ e così via.

Amazon taglia il prezzo della Smart TV portatile

La batteria interna, da ricaricare semplicemente collegando il televisore a una qualsiasi presa, garantisce un’autonomia di tre ore per un’esperienza di visione senza interruzioni. Si tratta della soluzione ideale per camper, treni, barche e campeggio. Non mancano nemmeno gli altoparlanti stereo con certificazione Dolby Audio per un sonoro di alto livello. Lo stile è quello mostrato in queste immagini, premiato con il riconoscimento Red Dot Design Award. Scopri di più nella descrizione completa.

Grazie al forte sconto proposto in questo momento puoi acquistare la TV portatile di Metz al prezzo finale di 277 euro, il più basso da quando è in vendita. La riduzione della spesa è applicata in automatico, non c’è bisogno di attivare coupon o inserire codici promozionali: devi solo metterla nel carrello.

Sia la vendita che la spedizione sono gestita da Amazon, senza passare da intermediari, per il massimo dell’affidabilità. Se la ordino subito, arriverà direttamente a casa tua entro pochi giorni con la consegna gratuita. Dai un’occhiata alle centinaia di recensioni già pubblicate dai clienti dell’e-commerce: il voto medio è superiore a 4/5.