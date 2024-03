Smart TV QLED 55" 4K: 459€ su Amazon e la paghi a rate a TASSO ZERO

C’è una buona possibilità da prendere in considerazione su Amazon se stai cercando una nuova Smart TV. Questo modello Hisense da 55 pollici con pannello QLED e risoluzione 4K può essere tuo a soli 459 euro invece di 549. E non finisce qui: scegliendo Cofidis al momento del checkout puoi anche pagarle in comode rate a tasso zero.

Smart TV Hisense in sconto su Amazon: le caratteristiche tecniche

La Smart TV in questione ti offre un’esperienza di visione straordinaria con una risoluzione di 3840 x 2160 e un pannello VA, che ti garantisce immagini chiare e dettagliate da ogni angolazione. Il design sottile con meno cornici ti consente di goderti più immagini e meno distrazioni, per un’esperienza cinematografica ancora più coinvolgente e un aspetto più elegante.

Con il sistema operativo Smart VIDAA U6, questa TV include comandi vocali integrati, Alexa integrato, Wi-Fi integrato e un telecomando con accesso diretto a una vasta gamma di contenuti. Da Prime Video a Netflix, da DAZN a Disney+ e RaiPlay, avrai accesso a tutti i tuoi programmi e film preferiti con un solo clic del telecomando.

Inoltre, hai a disposizione un sintonizzatore digitale terrestre T2 e porte HDMI 2.0 che supportano la modalità di gioco avanzata con funzionalità come ALLM (Auto Low Latency Mode), VRR (Variable Refresh Rate) e basso offset di input. E spazio anche per l’audio di qualità con tecnologia Dolby Atmos e un sistema di ascolto da 20 W.

Approfitta dello sconto Amazon e acquista questa Smart TV al prezzo eccezionale di 459 euro: al momento del checkout, scegli Cofidis per pagarla in rate a tasso zero.