Smart TV Samsung 4K del 2022 da 65" in offerta su eBay

Recentemente abbiamo analizzato alcune offerte particolarmente interessanti da eBay. Ad esempio, abbiamo segnalato il Motorola Edge 40 5G a meno di 400 euro. Il portale di e-commerce include però molte altre promozioni allettanti. Se sei alla ricerca di un televisore nuovo di zecca, ad esempio, grazie a Monclick e all’azienda statunitense puoi acquistare uno smart TV Samsung 4K da 65 pollici in sconto. Si parla di un taglio minimo rispetto al listino, ma sempre apprezzabile.

Smart TV Samsung in sconto su eBay: tutti i dettagli

Il modello in questione è noto altrimenti con il codice identificativo UE65AU7090UXZT e fa parte della gamma di televisori Samsung lanciata nel 2022. Il pannello in dotazione, come anticipato, ha una diagonale di 65 pollici e gode delle tecnologie HDR, HLG, refresh rate di 60Hz e supporto alla modalità a bassa latenza automatica (ALLM). Con le sue cornici sottili è poi perfetto per il tuo salotto, e può essere appeso al muro comodamente grazie all’attacco standard VESA supportato.

Naturalmente non può mancare il supporto al digitale terrestre DVB-T2, mentre il sistema operativo utilizzato è la piattaforma proprietaria TizenOS sviluppata da Samsung.

Normalmente il prezzo fissato da Monclick, rivenditore autorizzato Samsung partner di eBay, è pari a 569 euro ma, per un periodo di tempo limitato e fino ad esaurimento scorte, cala a 549 euro. Si tratta di un taglio del 4%, minimo ma che potrebbe risultare particolarmente comodo a chi cerca proprio uno smart TV con queste dimensioni. La consegna a domicilio è gratuita e garantita entro mercoledì 26 luglio 2023. Il pagamento va completato con carta di credito o PayPal.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.