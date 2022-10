Smart TV Samsung 50" a soli 339€ con le offerte esclusive Prime

I Prime Day di ottobre 2022 si avvicinano al termine: c’è tempo fino a questa sera, alle 23.59, per usufruire di tutte le ultime offerte nel popolare e-commerce. È il caso di questa splendida smart TV Samsung da 50 pollici compatibile con Alexa che puoi pagare soltanto 339 euro grazie allo sconto di 260 euro subito applicato.

Ricordiamo, prima di proseguire, che l’offerta è riservata agli abbonati Amazon Prime. Se non sei iscritto, puoi farlo adesso, avere la prova gratuita di 30 giorni e accedere così a tutte le promozioni della giornata.

Smart TV Samsung: 50″, 4K UHD, compatibile con Alexa e DVB-T2

La smart TV protagonista di questa offerta è la Samsung UE50AU7190UXZT che è dotata di un bellissimo pannello da 50 pollici alimentato da un processore Crystal che ti permette di guardare contenuti in 4K dai colori brillanti e dettagliati. Con il sistema Tizen hai il meglio dell’intrattenimento e dello sport in streaming, con app come Netflix, Disney+, DAZN, Prime Video e altre ancora.

Inoltre, è compatibile con l’assistente vocale Alexa, permettendoti di controllarla direttamente con la tua voce. La tecnologia Adaptive Sound regola automaticamente il suono a ciò che vedi sullo schermo regalandoti sempre la miglior esperienza sonora possibile.

Predisposto per ricevere anche il nuovo digitale terrestre, questo smart TV Samsung può essere il tuo grande affare di giornata: lo paghi solo 339€ con lo sconto di 260€ riservato agli utenti Prime e lo ricevi a casa in pochi giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.