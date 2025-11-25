Smart TV Samsung con pannello OLED 77": altro che cinema (-850€)

Ci sono televisori che in casa fanno la differenza. Non sono i classici modelli che trovi nei corridoi dei negozi, bensì quelli che hanno una parete dedicata soltanto a loro. Immagini mozzafiato e risoluzione così avanzata da farti sentire partecipe di ciò che guardi. La Smart TV Samsung OLED da 77″ è una di queste, il modello QE77S85FAEXZT nello specifico. Pannello di ultima generazione e un’esperienza che il cinema sogna. Solitamente ha un prezzo altissimo ma con il Black Friday precipita di ben 850€. Quindi, se vuoi fare questa pazzia, comprala a soli 1648,99 euro invece che a 2499 euro su Amazon.

La Smart TV Samsung OLED da 77″ è un gioiello. Un televisore che ha bisogno dei suoi spazi e che in casa fa la differenza. Accendere e guardare contenuti in streaming o divertirsi con gaming e programmi televisivi diventa un’esperienza nuova, a tutti gli effetti. Non solo è di ultima generazione in termini di performance ma anche nel design. Bordi che scompaiono alla vista, spessore millimetrico e un sistema che ti permette di fissarla al muro tanto quanto appoggiarla sul tuo mobile della TV. Con l’acquisto ti vengono omaggiati 1 mese di Xbox Game Pass e 5 voucher Rakuten TV per sfruttare al meglio tutte le sue potenzialità.

Il pannello, come suggerisce il nome, è OLED ed ha un’ampiezza di 77 pollici. I colori sono più profondi che mai con neri assoluti e gamma cromatica estesa. Rispetto alle altre tipologie, questa tecnologia spegne direttamente i pixel che non hanno colore così da offrirti una profondità senza eguali. Con risoluzione 4K e processore NQ4 AI Gen2 dotato di upscailing, non c’è contenuto che non diventi uno spettacolo. Conta che la visione viene potenziata da HDR e Motion Xcelerator a 120Hz per non fare a meno di niente. E, infine, anche il suono diventa una libidine grazie all’impianto audio surround 3D.

Comprala a soli 1648,99 euro su Amazon. La Smart TV Samsung OLED da 77″ diventa un gioiello assoluto.