 Smart TV Samsung con pannello OLED 77": altro che cinema (-850€)
La Smart TV Samsung OLED da 77" è un televisore di ultima generazione con audio surround 3D e prestazioni da urlo.
La Smart TV Samsung OLED da 77" è un televisore di ultima generazione con audio surround 3D e prestazioni da urlo.

Ci sono televisori che in casa fanno la differenza. Non sono i classici modelli che trovi nei corridoi dei negozi, bensì quelli che hanno una parete dedicata soltanto a loro. Immagini mozzafiato e risoluzione così avanzata da farti sentire partecipe di ciò che guardi. La Smart TV Samsung OLED da 77″ è una di queste, il modello QE77S85FAEXZT nello specifico. Pannello di ultima generazione e un’esperienza che il cinema sogna. Solitamente ha un prezzo altissimo ma con il Black Friday precipita di ben 850€. Quindi, se vuoi fare questa pazzia, comprala a soli 1648,99 euro invece che a 2499 euro su Amazon.

Compralo su Amazon

La Smart TV Samsung OLED da 77″ è un gioiello. Un televisore che ha bisogno dei suoi spazi e che in casa fa la differenza. Accendere e guardare contenuti in streaming o divertirsi con gaming e programmi televisivi diventa un’esperienza nuova, a tutti gli effetti. Non solo è di ultima generazione in termini di performance ma anche nel design. Bordi che scompaiono alla vista, spessore millimetrico e un sistema che ti permette di fissarla al muro tanto quanto appoggiarla sul tuo mobile della TV. Con l’acquisto ti vengono omaggiati 1 mese di Xbox Game Pass e 5 voucher Rakuten TV per sfruttare al meglio tutte le sue potenzialità.

Samsung Smart TV 77” QE77S85FAEXZT OLED 4K, NQ4 AI Gen2 Processor, 4K AI Upscaling, Glare Free, Dolby Atmos & OTS Lite, Contour Design, 2025

Il pannello, come suggerisce il nome, è OLED ed ha un’ampiezza di 77 pollici. I colori sono più profondi che mai con neri assoluti e gamma cromatica estesa. Rispetto alle altre tipologie, questa tecnologia spegne direttamente i pixel che non hanno colore così da offrirti una profondità senza eguali. Con risoluzione 4K e processore NQ4 AI Gen2 dotato di upscailing, non c’è contenuto che non diventi uno spettacolo. Conta che la visione viene potenziata da HDR e Motion Xcelerator a 120Hz per non fare a meno di niente. E, infine, anche il suono diventa una libidine grazie all’impianto audio surround 3D. 

Comprala a soli 1648,99 euro su Amazon. La Smart TV Samsung OLED da 77″ diventa un gioiello assoluto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 25 nov 2025

25 nov 2025
