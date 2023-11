Smart TV Samsung OLED 65" in MEGA SCONTO Black Friday (-43%)

Grande occasione per la settimana del Black Friday di Amazon: se la cogli rivoluzionerai per sempre la tua esperienza audiovisiva in casa. Perché questa smart TV Samsung di ultima generazione con pannello OLED e diagonale da 65 pollici può essere tua con uno sconto del 43%: invece di 2999 euro la pagherai soltanto 1699 euro, da pagare se preferisci anche a rate.

Smart TV Samsung 65″ OLED: bomba Black Friday

Immergiti in un mondo di colori vibranti e dettagli cristallini grazie alla tecnologia avanzata Quantum Dot, che offre neri profondi, bianchi luminosi e una gamma completa di sfumature cromatiche. I pixel autoilluminanti portano la qualità delle immagini a un livello superiore, regalandoti un’esperienza visiva senza precedenti.

Il cuore pulsante di questa Smart TV è il Processore Neural Quantum 4K, che garantisce una luminosità impareggiabile e immagini di qualità superiore. Con questo potente processore, ogni dettaglio prende vita sullo schermo, trasformando ogni momento in un’esperienza cinematografica.

Il design elegante e raffinato della TV OLED non è solo un piacere per gli occhi, ma racchiude anche una funzionalità solida. Il LaserSlim Design conferisce a questa Smart TV un aspetto sottile ed esteticamente gradevole, integrandosi perfettamente con qualsiasi ambiente.

Se sei un appassionato di gaming, la Smart TV Samsung OLED non ti deluderà. Grazie al Motion Xcelerator Turbo Pro, le azioni di gioco raggiungono una qualità straordinaria fino a 4K e 144 Hz, garantendoti un’esperienza di gioco fluida e priva di ritardi.

E per un audio coinvolgente e multidimensionale, la tecnologia Dolby Atmos porta la tua esperienza sonora al livello successivo. Sarai completamente immerso in un suono avvolgente che aggiunge un tocco finale all’esperienza visiva.

Non perdere l’opportunità di portare a casa la Smart TV Samsung OLED da 65 pollici a un prezzo eccezionale grazie alle offerte Black Friday di Amazon. Rendi il tuo spazio di intrattenimento un luogo di puro godimento visivo e sonoro.

