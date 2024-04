Smart TV Samsung QLED 4K da 50" scontata di ben 328€ su Amazon

State cercando un nuovo televisore 4K per godervi al massimo i vostri contenuti preferiti come serie TV, film e videogiochi? E se vi dicessimo che potete avere la Samsung TV QE50Q60CAUXZT QLED 4K da 50 pollici a un prezzo incredibile su Amazon? Incredibile ma vero, è disponibile a soli 461 euro anziché 789,99 euro, grazie ad uno sconto del 42% che lo porta al suo prezzo più basso di sempre.

Smart TV Samsung QLED 4K da 50 pollici a un prezzo conveniente

Scoprite la tecnologia all’avanguardia di questa TV Samsung, con risoluzione 4K e il Processore Quantum Lite 4K intelligente che ottimizza la qualità video. Grazie alla tecnologia Quantum Dot, potrete godere di colori vividi al 100% con un miliardo di sfumature e colori mozzafiato. Con colori brillanti, dettagli nitidi e neri profondi, vi immergerete in un’esperienza visiva senza precedenti.

L’esperienza audio è altrettanto eccezionale, con il Surround 3D che segue l’azione per un coinvolgimento totale e la tecnologia Q-Symphony che armonizza perfettamente la soundbar (non inclusa) con gli altoparlanti della TV. Con il Gaming Hub, accedere ai vostri giochi preferiti sarà rapido e intuitivo, mentre l’app SmartThings vi permetterà di gestire facilmente i vostri dispositivi smart.

Non lasciatevi scappare l’opportunità di migliorare la vostra esperienza visiva e audio con il Samsung QE50Q60CAUXZT QLED 4K da 50 pollici. Acquistatelo oggi per soli 461 euro, risparmiando il 42% e approfittando di uno dei prezzi più convenienti di sempre. Le spedizioni sono veloci e gratuite con Amazon Prime, e potete anche pagare in comode rate a tasso zero con Cofidis. Affrettatevi su Amazon e portate a casa questo straordinario gioiello tecnologico!