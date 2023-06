Smart TV Samsung QLED 50" 4K da SBALLO su Amazon: -651€

Imperdibile, la Smart TV Samsung QLED 50″ 4K è in offerta al 54% di sconto su Amazon. Acquistala subito con soli 548 euro, invece di 1199 euro. Un risparmio pazzesco di ben 651 euro. Cosa stai aspettando? La disponibilità è immediata, ma a questo prezzo sta letteralmente andando a ruba perciò ti consigliamo di essere veloce se vuoi che ti arrivi a casa in pochissimi giorni e con consegna gratuita, grazie alla tua iscrizione a Prime.

Il modello in promozione fa parte della Serie Q808B che offre una tecnologia QLED con definizione UHD 4K. Inoltre, integrati trovi anche Alexa e Google Assistant. Scegli l’assistente vocale che preferisci per gestire volume, canali e ricerca con i comandi vocali. Il pannello su cui prendono vita le immagini offre neri ultra profondi e bianchi cristallini grazie al controllo dettagliato dei LED su ciascuna zona. Insomma, un vero spettacolo per gli occhi.

Smart TV Samsung QLED 50″ 4K: il cinema direttamente a casa tua

Per vedere il grande cinema non devi uscire di casa, ma stare comodamente seduto sul tuo divano. Con la Smart TV Samsung QLED hai 50 pollici tutti per te. Inoltre, grazie ai nuovi altoparlanti ti godi un’esperienza Dolby Atmos speciale con un audio multidimensionale che ti catapulta al centro della scena. A dare potenza c’è il processore Quantum 4K che gestisce al meglio le prestazioni del televisore. Vivi un’esperienza gaming pazzesca grazie alla tecnologia FreeSync Premium Pro e a 120Hz di refresh rate.

Acquistala subito a soli 548 euro, invece di 1199 euro. Risparmi 651 euro se sei un cliente Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.