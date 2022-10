Smart TV Samsung QLED 55": che BOMBA su Amazon, 400€ di sconto

È la tua occasione per abbellire il tuo salotto di una smart TV nuovissima, moderna e dal display fenomenale. Stiamo parlando di QE55Q95TDTXZT, TV Samsung con tecnologia QLED da 55 pollici che puoi acquistare oggi su Amazon con uno sconto di ben 400 euro.

Se la aggiungi adesso al carrello e completi l’ordine ricevi subito una promozione del 33%: la pagherai soltanto 799 euro invece di 1.199.

Smart TV Samsung QLED: perfetta per il gaming e per il cinema

Questa smart TV Samsung QLED si rileva l’ideale per differenti ambiti di utilizzo. Il processore Quantum 4K, abbinato alla tecnologia di retroilluminazione Direct Full Array+, ti permette di avere neri ultra profondi e bianchi brillanti, con colori e dettagli incredibilmente realistici.

Inoltre, ovunque tu scelga di sederti avrai sempre la visione migliore per te, grazie a Wide Viewing Angle, pensata per consentirti di vedere colori brillanti da qualsiasi angolazione tu stia guardando. Ideale per la visione di film e serie TV in 4K, le smart TV Samsung sono sempre perfette per il gioco, con un’ottima visibilità in qualsiasi situazione e una immediata risposta ai comandi.

Infine, con Object Tracking Sound, hai un suono tridimensionale che segue l’immagine garantendoti un’esperienza sonora estremamente coinvolgente, specialmente se abbini una soundbar Samsung.

Non perdere l’occasione di acquistare la smart TV Samsung QLED QE55Q95TDTXZT con uno sconto pazzesco di 400 euro. Con un abbonamento Prime hai anche la spedizione immediata: sarà a casa tua nel giro di un paio di giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.