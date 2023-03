Smart TV Samsung QLED da 50": MINIMO STORICO con questa offerta Amazon

Oggi vogliamo parlarti di questa smart TV di qualità, con un design iconico e una tecnologia avanzata. Parliamo della smart TV Samsung QLED da 50″ modello QE50LS01BAUXZT, un televisore della serie The Serif, che si distingue per il suo stile elegante e originale, ispirato alla forma della lettera I maiuscola.

Lo puoi acquistare ora su Amazon a soli 581 euro invece di 780 euro, con uno sconto del 26% e la spedizione gratuita.

Una smart TV così non l’hai mai vista

Al di là di quello che è il suo stile senza dubbio iconico, dal punto di vista tecnico abbiamo un pannello 4K UHD con tecnologia QLED, che offre immagini nitide e realistiche con il 100% di volume colore. Lo schermo è antiriflesso e riduce i riflessi di luce garantendo una visione ottimale in ogni condizione. Il televisore supporta anche lo standard HDR10+, che regola i livelli di luminosità e contrasto per ogni scena.

Non mancano diverse funzioni smart che la rendono un dispositivo intelligente e versatile con il sistema operativo Tizen che ti permette di accedere a una vasta gamma di app e servizi online, come Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube e molto altro.

E poi ci sono Alexa e Google Assistant integrati, che ti permettono di controllare il televisore con la tua voce. Puoi anche collegare il televisore al tuo smartphone tramite AirPlay o SmartThings e condividere i tuoi contenuti sul grande schermo.

Impossibile infine non parlare del suo design unico e raffinato, che valorizza ogni ambiente. La scocca ha una cornice in acciaio inossidabile lucido che contrasta con il colore bianco della parte posteriore. Lo stand removibile ti permette di posizionare il televisore dove vuoi, dandoti la possibilità di arredare casa tua in modo senza dubbio originale.

Quindi, se vuoi acquistare la smart TV Samsung QLED da 50″ a un prezzo imbattibile, non perdere tempo e approfitta dell’offerta Amazon. Ricorda che in questo caso puoi richiedere la consegna programmata e il ritiro del vecchio televisore gratuitamente.

