Smart TV Samsung The Frame 43" 4K in SUPER SCONTO (-33%)

Samsung The Frame non è una Smart TV come tutte le altre. Dotata di un particolare display, permette di essere usata anche come oggetto di arredamento, come una sorta di quadro di nuova generazione. Naturalmente mantiene anche tutte le feature convenzionali di un’ottima TV 4K quindi non dovresti perderti l’offerta sul modello da 43 pollici con una riduzione del 33% sul prezzo originale su Amazon.

Samsung The Frame: scopri una Smart TV rivoluzionaria

The Frame 43″ 4K è un’opera d’arte in sé. Il design sottile è pensato per fondersi perfettamente con l’ambiente circostante, aggiungendo un tocco di eleganza al tuo spazio. Ma la vera magia avviene quando attivi la modalità Art. Scegli tra una vasta selezione di opere d’arte provenienti dai musei e dalle gallerie più rinomate al mondo. Trasforma la tua casa in un museo personale, con opere che cambiano a seconda del tuo umore o dell’occasione.

Il tutto è merito del display Matte che, grazie al pannello anti-abbagliamento, anti-riflesso e anti-impronte, ti permette di goderti ogni dettaglio delle opere come se fossi davvero di fronte a un quadro. La speciale texture ultra realistica al tatto aggiunge un tocco di autenticità, trasformando il tuo televisore in un vero e proprio capolavoro.

E non dimentichiamo l’audio. Con la tecnologia Dolby Atmos e OTS (Object Tracking Sound), sarai al centro dell’azione. Il suono tridimensionale avvolgerà l’intero spazio, immergendoti completamente nell’esperienza. Gli altoparlanti integrati nel televisore diffondono il suono in modo intelligente, garantendo una qualità audio senza rivali.

Tutto ciò è possibile grazie al potente processore Quantum 4K. Questa intelligenza al tuo servizio trasforma i contenuti provenienti da qualsiasi sorgente in una straordinaria risoluzione 4K. Immagini e suoni spettacolari si fondono in un’esperienza visiva e sonora unica.

Su Amazon, puoi portare a casa la Smart TV Samsung The Frame da 43 pollici a soli 499,99 euro invece di 749,99 euro. Un risparmio incredibile per una TV che ti farà vivere l’arte in modo totalmente nuovo.

