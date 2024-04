Smart TV Sharp 24" con Chromecast integrato in OFFERTA su Amazon (-19%)

Ottima occasione su Amazon per acquistare una piccola Smart TV che può essere adatta per appartamenti dalle dimensioni ridotte o per stanze come cucina o camera da letto. In particolare, ti segnalo un modello di Sharp da 24 pollici e con Chromecast integrato che può essere tuo a soli 170 euro invece di 209,90 con spedizione Prime e consegna immediata.

Questa smart TV si distingue per il suo design senza cornice che esalta pienamente il pannello HD da 24 pollici. La TV è dotata del sistema operativo Android 11, offrendoti così la possibilità di accedere ad una vasta scelta di opzioni di intrattenimento, tra app, giochi e altri contenuti multimediali. E con il Chromecast integrato puoi anche trasmettere facilmente contenuti da dispositivi compatibili direttamente sullo schermo della TV.

Il supporto per Dolby Digital Plus e DolbyAC-4 assicura un audio di alta qualità, mentre la presenza di 3 porte HDMI 2.1 e 2 porte USB consente di collegare facilmente dispositivi esterni come console di gioco, lettori multimediali e dispositivi di archiviazione USB.

Un piccolo affare per una piccola TV dotata però di grandi potenzialità: acquista adesso la smart TV Sharp 24″ in offerta a 170 euro invece di 209,90 su Amazon.