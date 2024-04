Smart TV Sharp 32" con Android TV al MINIMO STORICO (-25%)

Perfetta per un piccolo appartamento o una seconda stanza, questa smart TV di Sharp da 32 pollici in offerta oggi su Amazon è un vero affare. Puoi acquistarla infatti al minimo storico assoluto di 179,99 euro invece di 240 e con la spedizione Prime riceverla subito a casa. Dotata di Android TV, ha tutto quello che serve per un intrattenimento ai massimi livelli.

La Smart TV è progettata con una cornice praticamente inesistente per esaltare al massimo l’immagine a schermo, regalando anche un design piuttosto elegante. Come anticipavamo, con Android TV avrai un accesso a una vasta gamma di contenuti, grazie alla piattaforma sviluppata in collaborazione con Google.

Grazie alla tecnologia audio avanzata DTS Virtual X e DTS HD, questa TV offre un suono coinvolgente che porta l’esperienza cinematografica direttamente nel tuo salotto. Inoltre, il Wi-Fi e il Bluetooth integrati consentono una connettività senza problemi per lo streaming di contenuti da dispositivi mobili e altri dispositivi compatibili.

Puoi anche installarla a parete utilizzando la staffa VESA 200 x 100 mm, ottimizzando così lo spazio nel tuo ambiente. Un piccolo gioiello ad un prezzo a dir poco imperdibile: acquistala adesso al minimo storico di 179,99 euro.