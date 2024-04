Smart TV Sony Bravia 43": una MERAVIGLIA per gli occhi in OFFERTA (-26%)

Se hai deciso di acquistare una nuova smart TV per il tuo salotto approfitta dell’offerta Amazon attiva su questo Sony Bravia da 43 pollici con pannello LED e risoluzione 4K HDR che puoi acquistare a soli 519 euro invece di 699, con spedizione Prime e possibilità di pagamento a rate.

Smart TV Sony Bravia in offerta: le caratteristiche

Questa smart TV presenta diverse caratteristiche avanzate per offrire un’esperienza di visione superiore. Alimentata dal potente processore X1 è in grado di analizzare i contenuti in tempo reale e, abbinato alla tecnologia Dolby Vision, garantisce immagini luminose, dettagliate e dai colori vividi.

Da menzionare anche l’esclusivo gruppo di altoparlanti X-Balanced, che offre un suono di alta qualità con bassi potenti anche senza l’utilizzo di una soundbar. Il design, invece, è stato curato per mantenere l’attenzione sull’immagine, con una cornice stretta e un supporto Slim Blade che si adatta elegantemente a qualsiasi ambiente.

Per gli appassionati di gaming, l’X75WL offre la modalità Auto Low Latency in HDMI 2.1, garantendo un gameplay fluido e reattivo, mentre la funzione Auto HDR Tone Mapping rivela dettagli nei punti più scuri e più luminosi dello schermo.

Infine, la Google TV integrata permette di accedere a oltre 700.000 film e serie TV dai vari servizi di streaming, con un’organizzazione basata sugli interessi personali dell’utente. Un vero portento tuo oggi con uno sconto di 180 euro.