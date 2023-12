Smart TV TCL da 32" Full HD a soli 169€ e la ricevete prima di Natale!

TCL è un marchio che ha saputo ben ritagliarsi una buona fetta di mercato presentando prodotti di alta qualità a prezzi decisamente vantaggiosi. Oggi vi parliamo del modello 32SF540 con pannello da 32″ LED Full HD il cui prezzo arriva a quota 169 euro raggiungendo il minimo storico assoluto.

Smart TV TCL 32SF540: caratteristiche tecniche principali

Con questo televisore potrete godere di immagini nitide e in alta qualità per godervi un’esperienza visiva in Full HD con una risoluzione 2 volte migliore rispetto ai normali TV HD. Grazie alla Fire TV integrata, potrete vivere un intrattenimento illimitato con migliaia di app e canali, inclusi Netflix, Prime Video, YouTube, Disney+, Raiplay, NOW e molti altri. L’audio Dolby offre un surround puro, profondo e d’impatto. DTS Virtual: X e DTS-HD riproducono un audio avvolgente, offrendo un’eccellente esperienza di visione.

Potrete anche controllare facilmente il TV con il telecomando vocale tramite Alexa. Cambiate canale, regolate il volume, aprite le app e molto altro ancora. È inoltre possibile controllare con la vostra voce i dispositivi della vostra smart home. Infine tramite Miracast e AirPlay 2 potete trasmettere i contenuti dai vostri dispositivi Android, iOS o Mac direttamente sul vostro TV.

Cosa state aspettando? Solo per oggi avete la possibilità di acquistare lo splendido televisore TCL 32SF540 al prezzo super conveniente di 169 euro. Le consegne sono rapide e gratuite in tutta Italia grazie al servizio Amazon Prime e con Cofidis potreste pagarla anche in comode rate a tasso zero.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.