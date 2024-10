Smart TV TCL magica, 50" Google TV e risoluzione 4K: meno di 200€

Super spettacolare questa Smart TV di TCL, la 50V6B che con i suoi 50″ e la risoluzione 4K Ultra HD ti fa godere senza ridimensionamenti. Streaming e televisione all’ordine del giorno con qualità straordinaria oltre che assistenti vocali a portata di mano. Il prezzo crolla grazie alla festa delle Offerte Prime 2024, ora su Amazon con un ribasso del 19% la porti a casa s oli 284€. Collegati e aggiungila al carrello.

Smart TV TCL: 50″ di splendido paradiso

Passa il tempo in compagnia dei tuoi programmi preferiti, lo sport o lo streaming senza strizzare gli occhi davanti al televisore. Con questo modello TCL da 50″ hai tutto ciò che ti occorre tra cui una qualità impressiva. Infatti la risoluzione è 4K ultra HD per mostrarti anche il più piccolo dettaglio in qualsiasi occasione.

La smart TV in questione monta un pannello LED con un design senza bordi che rende l’esperienza ancora più immersiva. Lo spessore minimo e l’attacco VESA ti permettono di appoggiarla su un mobile oppure fissarla al muro senza problemi.

Tra le tecnologie che trovi all’interno del prodotto ci sono gli assistenti vocali (Amazon Alexa e Google Assistant) e un occhio di riguardo anche per il comparto audio grazie al Dolby Audio per un suono avvolgente e pieno.

Il sistema operativo è Google TV, ciò significa che trovi a tua completa disposizione tutte le app per lo streaming più famose senza sconti. Anzi, a dirla tutta sul telecomando hai l’accesso rapido a servizi come Netflix e Prime Video.

Lo sconto è su Amazon ora

Grazie alla festa delle Offerte Prime 2024, la smart TV TCL da 50″ è ora in promozione su Amazon. Lo sconto del 19% rende il prezzo veramente conveniente: collegati in pagina se sei interessato all’acquisto e completalo con 284,90€.

Con un abbonamento Amazon Prime attivo sul tuo account, le spedizioni sono sempre gratuite e veloci in tutta Italia.