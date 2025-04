Caricatore USB-C 65W da viaggio universale e internazionale in offerta LAMPO su Amazon

UGREEN Nexode da 65W è un caricatore da viaggio universale e con adattatori internazionali incluso nella confezione. Un vero e proprio tutto in uno capace di ricaricare di tutto e fino a 3 dispositivi contemporaneamente: oggi puoi acquistarlo in offerta lampo su Amazon a soli 37,56 euro.

Caricatore USB-C 65W: compatto, potente e pronto per ogni angolo del mondo

La particolarità di questo caricatore, una cosa che non si vede spesso, risiede proprio nella presenza di tre adattatori internazionali inclusi (EU, UK e USA) che ti offre la possibilità di utilizzarlo praticamente ovunque, senza dover comprare altri accessori.

Per il resto, è anche e soprattutto un ottimo caricatore leggero, discreto, elegante e con ben tre porte, due USB-C e una USB-A, perfetto per ricaricare qualsiasi tipo di dispositivo. Una potenza di ricarica che arriva fino a 65W e che supporta protocolli veloci come PD 3.0, QC 4+ e PPS.

UGREEN Nexode è insomma il caricatore perfetto per accompagnarti in qualsiasi situazione, anche in viaggio. Un tuttofare che oggi può essere tuo a soli 37,59 euro.