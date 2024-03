Smart TV Toshiba 24" con Alexa ad un PREZZONE su Amazon

Stai cercando una piccola soluzione per portare un po’ di intrattenimento in una seconda stanza, come la cucina o la camera da letto? Questa smart TV Toshiba da 24 pollici con Alexa integrata sembra essere fatta per te e ora, grazie alle offerte primavera di Amazon, puoi acquistarla a soli 149,99 euro.

Smart TV Toshiba 24″ in offerta: le caratteristiche

Questa Smart TV è l’ideale per avere tutto il miglior intrattenimento anche in stanze dove lo spazio è molto ristretto: puoi accedere infatti ad una vasta gamma di app e servizi di streaming online, tra cui Netflix, Amazon Prime Video e YouTube. Inoltre, sfruttando la funzione di screen mirroring, puoi condividere i contenuti dal tuo telefono/tablet al televisore.

La diagonale da 24 pollici la rende, come detto, adatta allo scopo di riempire delle stanze secondarie della tua casa, come una cucina o una camera da letto, ma è comunque in grado di offrire un’esperienza visiva coinvolgente, grazie anche al design elegante moderno e sottile e alla risoluzione in alta definizione.

Una chicca è il controllo vocale intelligente con Alexa integrata per gestire facilmente la smart TV con comandi vocali, tra cui cambiare canali, regolare il volume, aprire le app e altro ancora. Infine, la varietà di opzioni di connettività, tra cui Wi-Fi, Ethernet, Bluetooth, HDMI e USB ti permette di collegare facilmente tutti i tuoi dispositivi elettronici preferiti.

La scelta ideale insomma se stai cercando una smart TV compatta ma ricca di funzionalità di ultima generazione: acquistala adesso in offerta a 149,99 euro.