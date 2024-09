Smart TV Toshiba 40" a 169 euro: incredibile sconto su Amazon

Un’offerta davvero eccezionale su Amazon ti permette oggi di acquistare una smart TV Toshiba da 40 pollici a soli 169 euro: opportunità da non perdere e che, come immagini, sta andando rapidamente a ruba. Puoi persino pagarla in comode rate a tasso zero scegliendo Cofidis al checkout.

Smart TV Toshiba 40″: da non credere a questo prezzo

A soli 169 euro ti porti a casa una Smart TV da posizionare facilmente dove vuoi e senza spendere troppo, adatta ad ogni tipologia di stanza ed esigenza. Il suo pannello sottile ed elegante da 40 pollici ha una risoluzione Full HD, mentre il sistema operativo VIDAA U6 ti permette di scaricare facilmente le più famose applicazioni di streaming.

La TV è inoltre compatibile con Alexa, dandoti modi di sfruttare i comandi vocali per cambiare canale, regolare il volume o cercare contenuti senza nemmeno dover usare il telecomando.

Il modello è certificato lativù4K e Tivusat, quindi ti assicura di ricevere il miglior segnale possibile attraverso i vari sistemi di sintonizzazione (T2, S2, C). Infine, grazie alla tecnologia HDMI 2.1, puoi anche connettere facilmente altri dispositivi come console di gioco o lettori Blu-Ray con il massimo della qualità.

La Smart TV Toshiba da 40 pollici è una soluzione completa che mette insieme design, qualità dell’immagine e funzionalità avanzate: acquistala all’incredibile prezzo di 169 euro.