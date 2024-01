La Smart TV di Xiaomi a PREZZO STRACCIATO: solo 159€

Oggi, Amazon propone il 30% di sconto sul listino di Xiaomi P1E, una Smart TV con diagonale da 32 pollici pronta per vedere tutti i canali e i contenuti in streaming sulle piattaforme online come Prime Video, Netflix e YouTube. In questo momento è in vendita al suo prezzo minimo storico.

Xiaomi P1E: lo sconto Amazon sulla Smart TV

Tra i punti di forza vale la pena segnalare l’integrazione della tecnologia Chromecast per la trasmissione dei contenuti da smartphone, tablet o computer in modalità wireless. È dotata di un pannello HD, due ingressi HDMI 1.4, porte USB, modulo Wi-Fi e slot Ethernet per la connettività e piena compatibilità con gli standard più recenti del digitale terrestre. La piattaforma software è Android con accesso garantito a Google Play per il download delle applicazioni (le più comuni sono preinstallate). Tutti gli altri dettagli sono riportati nella scheda del prodotto.

Come si legge nella descrizione completa, c’è in dotazione un telecomando con microfono, tastierino numerico e pulsanti utili per interagire con le piattaforme. Eccolo nell’immagine qui sotto.

In questo momento è possibile acquistare la Smart TV di Xiaomi (modello P1E da 32 pollici) al prezzo finale di soli 159 euro invece di 229 euro, grazie allo sconto di 70 euro (-30%) applicato in automatico. Non c’è bisogno di attivare coupon né di inserire codici promozionali: è tutto pronto per metterla nel carrello e concludere l’affare.

Il prodotto è venduto e spedito direttamente da Amazon con disponibilità immediata e consegna gratuita a domicilio prevista in pochi giorni. Scegliendo di effettuare subito l’ordine, il televisore arriverà a casa già entro questa settimana, senza alcuna spesa extra per il trasporto. Quasi 4.500 recensioni positive lo promuovono con un voto medio molto alto: 4,3/5 stelle.

