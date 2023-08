Smart Working in sicurezza? Ecco cosa devi fare

Lavori da casa come freelance o in smart working? Scopri cosa devi fare per mettere al sicuro identità digitale, privacy, dati sensibili e informazioni private. In questo articolo vedremo cosa è necessario affinché il tuo lavoro sia costantemente protetto e ottimizzato. Probabilmente sai che cybercriminali e aziende tracciano le tue preferenze e monitorano ciò che fai sul web.

Ecco perché la prima cosa che devi fare è affidarti a una VPN sicura e professionale, che consideri le tue informazioni segrete e inviolabili. Oggi la fortuna ti assiste perché puoi affidarti a NordVPN, in promozione al 68% di sconto con 3 mesi gratis grazie all’offerta Back To School. Grazie a questa soluzione ottieni una connessione anonima al 100% con crittografia.

Inoltre, un aspetto interessante per chi fa smart working, i suoi server forniscono una larghezza di banda illimitata in grado di ottimizzare la tua connessione dati. In pratica hai sempre una corsia preferenziale che mantiene la tua navigazione veloce e stabile nonostante traffico dati o problemi di rete. Un’ottima garanzia se lavori sempre connesso a internet.

Smart Working: ottieni tutta la sicurezza necessaria

Probabilmente, lavorando in smart working, devi accedere a tantissimi file da più dispositivi. A volte lavori su un device, mentre altre su un altro a seconda di dove sei o di cosa devi fare. Pensa a quanto potrebbe esserti utile un servizio cloud multidispositivo dove poter caricare i tuoi file e così accedervi in tempo reale da qualsiasi tuoi dispositivo. Ti ho già detto che sei fortunato? Sì, perché incluso nell’offerta NordVPN Back To School hai anche NordLocker.

Questo Password Manager Multidispositivo offre uno spazio privato in cloud da 1TB dove caricare e consultare tutti i tuoi file multimediali, documenti e altro in totale sicurezza. Affidarsi ai vari servizi cloud disponibili sul web, anche gratuiti, non è sempre una decisione saggia. Infatti, solo NordLocker fornisce uno spazio a conoscenza zero con crittografia.

Inoltre, se fai smart working, avrai anche tante credenziali di accesso per i tuoi servizi da ricordare e compilare. Perché metterti in pericolo quando esistono password manager sicuri che archiviano per te questi dati sensibili e li rendono disponibili compilandoli in maniera automatica e protetta ogni volta che ti servono. Ecco, sappi che con NordVPN Back To School hai anche incluso NordLocker, il password manager più sicuro in assoluto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.