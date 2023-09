Smartpad A4 in SUPER OFFERTA (-33%): appunti mai così tecnologici

Si dice che non sappiamo più prendere appunti a mano, ma la comodità della tecnologia è innegabile. Perché non combinare le due cose? Wacom Bamboo Slate è uno SmartPad A4 che ti permette di scrivere come su carta e poi trasformare tutto in un testo elettronico più ordinato e leggibile. E il prezzo su Amazon è una meraviglia grazie allo sconto: solo 99,99 euro.

Wacom Bamboo Slate Smartpad: scopri come funziona

Il Wacom Bamboo Slate Smartpad A4 è il tuo passaporto per il futuro delle note digitali. Questo blocco note digitale ti consente di scrivere a mano su carta come faresti normalmente, ma con un tocco magico: tutte le tue note possono essere digitalizzate con la semplice pressione di un pulsante. Niente più scansioni o trascrizioni manuali.

Dopo aver preso i tuoi appunti o creato schizzi, puoi esportarli in vari formati di file, tra cui JPG, PNG, PDF o WILL. Inoltre, il Wacom Bamboo Slate è compatibile con servizi cloud popolari come Inkspace, Dropbox, Evernote e OneNote, consentendoti di accedere ai tuoi appunti da qualsiasi dispositivo in qualsiasi momento.

Ricevi anche l’app gratuita Wacom Inkspace, che include 5 GB di spazio di archiviazione cloud. Questa app ti permette di modificare e migliorare ulteriormente le tue note digitalizzate, rendendole ancora più leggibili e organizzate. È un vero game-changer per la tua produttività sia in ufficio che in viaggio.

Il Wacom Bamboo Slate Smartpad A4 è compatibile con smartphone o tablet iOS o Android con tecnologia Bluetooth. È leggero, sottile e può contenere fino a circa 80 pagine (<8 mm) nel suo blocco note. La confezione include il dispositivo, una penna con ricarica, un cavo micro USB e una guida rapida per un facile avvio.

Non lasciarti sfuggire questa incredibile offerta per ottenere il Wacom Bamboo Slate Smartpad A4 a soli 99,99 euro anziché 149,90. È il momento perfetto per portare la tua presa di appunti al livello successivo e semplificare la tua vita lavorativa o scolastica.

