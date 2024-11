Smartphone a meno di 300€, 5 super offerte: Black Friday Amazon

Tra le migliaia di offerte nel Black Friday su Amazon, qui ci concentriamo su quelle che interessano gli smartphone a meno di 300 euro. Ne abbiamo selezionati 5, da marchi differenti, per andare incontro ai gusti di ognuno. La spedizione è sempre gratuita con la consegna in pochi giorni.

Black Friday Amazon: i migliori sconti sugli smartphone economici

Xiaomi Redmi Note 13 è di diritto il primo di questo elenco. Tra i più venduti, è proposto al prezzo stracciato di soli 149 euro con processore Snapdragon 685, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 108 megapixel, 8 GB di RAM, 128 GB di memoria interna e ricarica rapida da 33 W.

Restiamo in casa Xiaomi con il modello POCO C75, proposto a soli 113 euro. È la versione 6/128 GB. Integra un ampio display da 6,88 pollici, fotocamera principale da 50 megapixel e processore octa core.

TCL 505 al prezzo di soli 89 euro è in assoluto la scelta migliore del Black Friday su Amazon per chi cerca uno smartphone economico. Nonostante la spesa davvero conveniente, integra un display da 6,75 pollici, processore 8 GB di RAM (4+4), 128 GB di memoria interna, fotocamera ibrida da 50 megapixel, supporto Dual SIM e autonomia elevata.

Chiudiamo con OPPO Reno12 FS 5G, che in sconto a 279 euro un display 120 Hz, 24 GB di RAM (12+12), una selfie camera da ben 32 megapixel, la compatibilità con i network mobile di ultima generazione e la ricarica SUPERVOOC da 45 W. Il supporto per auto è incluso.

La pagina amazon.it/blackfriday è il punto di riferimento per il Black Friday sull’e-commerce. Qui invece, fino a lunedì 2 dicembre, pubblicheremo le segnalazioni migliori per articoli tecnologici, dispositivi per la casa smart e informatica.