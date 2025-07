Smartphone da comprare al Prime Day 2025: Entry level, medio e top di gamma

I Prime Day 2025 sono finalmente iniziati. Gli sconti più bollenti in questo periodo dell’anno in cui un acquisto a prezzo imbattibile ti offre una consolazione. Stavi cercando uno smartphone in promozione? Ti trovi nel posto giusto perché tantissimi modelli hanno ottenuto un calo di prezzo e ce n’è per tutte le tasche. Per semplificarti la vita, ti ho racchiuso le migliori opzioni per diverso budget ossia economico, medio gamma e Top di Gamma. Senza indugi, scopriamo quali sono i telefoni da acquistare su Amazon a partire da subito.

Prime Day 2025, gli smartphone più economici (entry level)

Per acquistare un nuovo smartphone non occorre spendere tanti soldi. Se vuoi un prodotto che sia eccellente per rimanere in contatto con amici e parenti, navigare sui social e sfruttare le app dei momenti, un entry level è quello che fa al caso tuo.

Il primo modello che ti consiglio è il Poco C75 nella configurazione da 6+128GB, display bello ampio e colorato con batteria da 51260mAh che ti porta a fine serata e una fotocamera da 50mp adornata da AI. Lo acquisti a 79,90 euro con sconto del 20%.

Il secondo modello è Realme C61 disponibile nella configurazione 6+128GB e caratterizzato da un design super sottile che lo rende bello e prezioso. La batteria ti porta a fine giornata mentre l’AI velocizza le sue prestazioni. Lo acquisti a 89,99 euro con sconto del 10%.

TCL 40NXTPAPER è il fuoriclasse con uno schermo che rivoluziona il mercato, ampio e colorato. 12+156GB di memoria, tripla camera da 50mp e connessione 5G. Lo acquisti a 99,90 euro in questo momento.

OPPO A40 è uno smartphone ideale per chi non vuole rinunciare a una fotocamera eccellente con 50MP e AI. 128GB di memoria espandibile fino a 1TB e supporto auto integrato. Mettilo nel carrello con 113 euro.

Xiaomi Redmi 13 ha un processore MediaTek con cui poter fare di tutto e di più sul suo splendido display 6,79 pollici. La fotocamera? Ti fa diventare un professionista con i 108MP. Lo acquisti a 119,90 euro con il 14% di sconto.

Xiaomi Redmi Note 14 nella configurazione da 8+128GB. Anche qui c’è un sistema fotografico con AI da 108MP che fa la magia. Schermo a 120Hz e funzionalità AI da scoprire. Mettilo nel carrello con 159,90 euro su Amazon.

TCL 50 NXTPAPER 5G si caratterizza per il display da 6.8″ con frequenza di aggiornamento a 120Hz. La vera rivoluzione è la tecnologia Nxtpaper 3.0 che non stanca gli occhi e replica l’effetto della carta. Nella configurazione da 256GB di memoria e 16GB RAM è una macchina. Lo acquisti a 169,90 euro.

OnePlus Nord CE 4 Lite 5G è uno smartphone SIM Free, unico nella sua categoria. Grazie ai 256GB di memoria non la termini mai. Disponibile a soli 179 euro su Amazon.

CMF Phone 1 è disponibile nel taglio da 8+128GB e con il suo display Super AMOLED da 6,67 pollici non lascia niente al caso. Mettilo nel carrello a soli 184,30 euro.

Smartphone di fascia media in offerta

Se il tuo budget te lo permette e vuoi puntare ad uno smartphone di fascia media, ci sono alcuni modelli che grazie al Prime Day 2025 sono irresistibili. Questi sono:

Smartphone Top di Gamma in offerta al Prime Day 2025

La ciliegina sulla torta, infine, la ritrovi con gli smartphone che appartengono al Top di gamma ossia la categoria che costa di più ma aggiunge anche carne sul fuoco. Sei interessato a un modello che diventa un vero e proprio alleato nella quotidianità? Allora non perdere:

Samsung Galaxy S25 con AI, display top da 6.2” FHD+ AMOLED 2X, fotocamera da 50MP e 512GB di memoria. Mettilo nel carrello con 799,90 euro invece di 849,90 euro.

Samsung Galaxy S25 Ultra con AI, display gigante da 6.9” QHD+ AMOLED 2X, fotocamera pazzesca da 200MP, 1TB di memoria e batteria da 5000mAh. Disponibile a 1399 euro invece di 1489 euro su Amazon.

Xiaomi 15 con lenti Leica, comparto forografico spaziale da 50MP, 512GB di memoria, batteria da 5240mAh e HyperCharge da 90W. Disponibile a soli 899 euro invece di 999 euro.

Xiaomi 15 Ultra con lenti Leica, comprato fotografico da 200MP, 512GB di memoria, 16GB di RAM e batteria da 5410mAh con HyperCharge da 90W. Disponibile a 1299,90 euro invece di 1422,62 euro.