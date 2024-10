Smartphone da comprare alla Festa delle Offerte Prime 2024

Tantissimi smartphone in offerta alla Festa delle Offerte Prime di Amazon. Se hai aspettato questi due giorni per portare a casa il tuo nuovo compagno, hai fatto strabene. Samsung, Xiaomi e tanti altri marchi che ne valgono veramente la pena. Impossibile non trovare il match perfetto anche perché gli sconti sono elevati e soddisfano tutte le tasche.

Approfittane ora per acquistare il tuo preferito.

Festa delle Offerte Prime: i migliori smartphone da acquistare

Sono diversi i modelli in promozione, per semplificare il tuo acquisto ho deciso di racchiudere le migliori offerte per fasce di prezzo: economici, medio gamma e top di gamma.

Smartphone economici: spesa minima ma resa massima

Trovi ora in promozione su Amazon modelli vari.

Motorola Moto G14 disponibile al PREZZO di 93,99€ con sconto del 51%.

OPPO A18 disponibile al PREZZO 99,99€ di con sconto del 17%.

OPPO A80 5G disponibile al PREZZO di 189,90€ con sconto del 5%.

Realme 12 disponibile al PREZZO di 159,99€ con sconto del 30%.

Xiaomi Redmi Note 13 disponibile al PREZZO di 175,90€ con sconto del 30%.

CMF Phone 1 disponibile al PREZZO di 199,90€ con sconto del 9%.

Smartphone fascia media: i migliori

Alla festa delle Offerte Prime 2024 trovi in promozione anche smartphone di medio gamma. Tra questi:

POCO X6 5G disponibile al PREZZO di 245,90€ con sconto del 5%.

Google Pixel 7A disponibile al PREZZO di 348,99€ con sconto del 31%.

Motorola edge 50 neo disponibile al PREZZO di 331,49€ con sconto del 23%.

Realme GT6 disponibile al PREZZO di 535,99€ con sconto del 23%.

Samsung Galaxy S23 disponibile al PREZZO di 541,99€ con sconto del 5%.

Samsung Galaxy A35 5G disponibile al PREZZO di 280,99€ con sconto del 5%.

Honor magic6 Lite disponibile al PREZZO di 269,90€ con sconto del 10%.

Smartphone top di gamma: imperdibili

Google Pixel 8 disponibile al PREZZO di 455,90€ con sconto del 43%.

ASUS ROG Phone 8 disponibile al PREZZO di 949,99€ con sconto del 14%.

Huawei Pura 70 Ultra al PREZZO di 1399,99€ con sconto del 7%.

Xiaomi 12 PRO al PREZZO di 449,90€ con sconto del 50%.

Google Pixel 9 al PREZZO di 888,99€ con sconto del 5%.

Samsung Galaxy Z FLIP 6 al PREZZO di 1075,97€ con sconto del 7%.

Samsung Galaxy Z FOLD6 al PREZZO di 1945,99€ con sconto del 12%.

Motorola Razr 50 Ultra al PREZZO di 902,48€ con sconto del 25%.