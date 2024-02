Smartphone in riparazione: quanto mi costi?

Quanto costa riparare uno smartphone? E come incide sul ciclo di vita del dispositivo? Dove costa di più e quali sono le parti più sostituite? Queste domande trovano risposta in un interessante report firmato WeFix.it (booking italiano per la selezione dei migliori centri assistenza per smartphone): in qualità di membro della coalizione “The Right to Repair Europe“, il gruppo ha stilato una serie di statistiche utili a comprendere il fenomeno della riparazione e, conseguentemente, il suo impatto in termini di convenienza e sostenibilità nell’accesso al mercato dei dispositivi mobile.

Il primo numero che si evidenza è anzitutto nel fatto che ben il 10% del mercato complessivo è legato a prodotti ricondizionati: una modalità che occupa dunque una fetta importante della domanda, insomma, e che consente di accedere ai dispositivi con prezzi ridotti e garanzie basate sulla rigenerazione del device attraverso controlli capillari e sostituzioni selettive delle parti soggette a usura.

Le riparazioni

Il costo medio di una riparazione è pari a circa 80 Euro, prezzo che dipende solitamente dalla sostituzione di display o batteria: “I modelli più costosi sono i Samsung, con un costo medio di riparazione pari a 107 euro mentre i più economici tra i più venduti sono i modelli Huawei con un costo medio di riparazione di 64 euro“.

Il quadro però è geograficamente disomogeneo e grazie ad un indice utilizzato nella seguente mappa è possibile vedere come in alcune regioni il prezzo sia inesorabilmente più alto:

Il Trentino Alto Adige, insieme alle Valle d’Aosta sono le regioni dove le riparazioni costano di più mentre in Campania, Calabria e Sicilia costano mediamente di meno. Queste differenze non sono dovute a fattori legati al costo dei ricambi, ma a fattori esterni quali il costo medio della vita, dalla densità della popolazione, la concorrenza dei centri di assistenza per numero di abitanti nelle singole e specifiche zone del Paese, ai salari medi. Tutti fattori che, grazie al monitoraggio della nostra IA, “Autopilot” ci permettono di analizzare con metodo i prezzi medi dei ricambi e loro variazioni nella maggior parte dei centri assistenza locali Joseph Caruso, responsabile del dipartimento statistico WeFix.it

Molto interessante è anche il dato relativo all’età media dei dispositivi: le statistiche sui grandi numeri, infatti, non mentono e indicano in 17/19 mesi il tempo medio necessario ad uno smartphone per arrivare in assistenza. Una volta riparato, lo smartphone avrà mediamente una vita più lunga di circa 12/15 mesi rispetto alla media. Il costo della riparazione, insomma, allunga considerevolmente l’età di device che in caso contrario finiscono direttamente tra l’e-waste. Ancora Caruso: “Con l’approvazione della Legge Europea sulle riparazioni questa tipologia di mercato è destinata a crescere grazie alla garanzia che i costruttori dovranno accordare a chi acquista un nuovo dispositivo garantendo, dunque, una vita più lunga ai propri smartphone oltre a un impatto ambientale meno traumatico e una catena del riciclo molto più virtuosa“.