SOLO 75€ per lo smartphone Motorola: l'AFFARE è su Amazon

Non sappiamo fino a quando rimarrà attiva l’offerta su Amazon che, in questo momento, propone Motorola moto g04 al prezzo stracciato di soli 75 euro. Siamo però certi di una cosa: andrà a ruba. Lo smartphone ha dalla sua un design elegante e minimalista oltre a caratteristiche difficilmente pareggiabili con questa spesa. Nella confezione sono inclusi la cover protettiva, il cavo di ricarica USB-C e lo strumento per estrarre la SIM.

Motorola moto g04: le specifiche dello smartphone

Il sistema operativo è Android, con accesso a Play Store per il download di applicazioni e giochi. Proponiamo di seguito un riepilogo delle specifiche tecniche più importanti, rimandando alla scheda del telefono per tutti gli altri dettagli.

Display da 6,56 pollici con risoluzione HD+;

processore octa core Unisoc 606;

4 GB di RAM (fino a 8 GB con estensione virtuale);

64 GB di memoria interna (fino a 1 TB con microSD);

fotocamera posteriore da 16 megapixel e anteriore da 5 megapixel;

connettività Wi-Fi dual band e Bluetooth 5.0;

altoparlante con Dolby Atmos e jack audio da 3,5 mm;

batteria da 5.000 mAh con ricarica da 15 W.

Oggi, su Amazon lo smartphone moto g04 di Motorola è proposto al prezzo stracciato di soli 75 euro, nella colorazione Concord black visibile in queste immagini. Come già scritto, non sappiamo fino a quando rimarrà disponibile: se sei interessato, il consiglio è di metterlo nel carrello senza aspettare.

Se lo ordini adesso, entro domani sarà a casa tua, con la spedizione gratuita che sarà gestita dalla rete logistica dell’e-commerce. Il voto medio assegnato alle recensioni pubblicate da chi lo ha già messo alla prova è superiore a 4 stelle su 5.