Non per tutti: smartphone rugged 5G con termocamera (-100€)

Ci sono smartphone e smartphone: chi per questioni lavorative (o gusto personale) ne preferisce uno che non teme le condizioni estreme né le cadute o il contatto con l'acqua, può puntare oggi in direzione di Ulefone Armor 11T 5G, un modello rugged di fascia alta proposto su Amazon con oltre 100 euro di sconto sul prezzo di listino in occasione del Cyber Monday.

Ulefone Armor 11T 5G: con lo sconto, senza paura

Basato su sistema operativo Android, integra un display da 6,1 pollici da utilizzare anche indossando i guanti, processore MediaTek Dimensity 800 5G con GPU HyperEngine 2.0, 8 GB di RAM, 256 GB di memoria interna, supporto alle reti mobile di nuova generazione, fotocamere da 48 e 16 megapixel, NFC, WiFi, Bluetooth e batteria da 5.200 mAh. È impermeabile (certificazione IP68) e resistente alle cadute. Tutte le altre informazioni nella scheda completa.

Punto di forza la termocamera FLIR Leptop con tecnologia MSX in grado di rilevare oggetti, persone e animali in base alla temperatura, anche al buio e utile tra le altre cose nella manutenzione dell'impianto elettrico e delle condutture così come nell'esplorazione all'aperto e nelle emergenze. Tutto questo nel design rugged di Ulefone Armor 11T 5G, acquistabile oggi al prezzo di 569,49 euro invece di 669,99 euro, con disponibilità immediata e spedizione gratuita.

