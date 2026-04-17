Google e Gucci al lavoro insieme per gli occhiali smart di lusso

Il prossimo anno arriveranno sul mercato gli occhiali smart a marchio Gucci realizzati in collaborazione con Google. Lo ha reso noto Luca de Meo, CEO del brand (controllato dal gruppo Kering), in un’intervista ripresa sulle pagine di Reuters. Se le tempistiche saranno rispettate, potrebbe diventare il primo dispositivo di questo genere destinato al segmento luxury.

Smart e luxury: nel 2027 gli occhiali di Google e Gucci

Probabilmente il prossimo anno, nel 2027 ha detto l’amministratore delegato. Non si tratta dunque di se, ma di quando, confermando di fatto che il progetto esiste ed è già stato messo in cantiere. L’iniziativa rientra tra quelle che l’azienda ha deciso di mettere in campo per rilanciare le vendite del proprio catalogo. Non è trapelato alcun dettaglio a proposito delle specifiche tecniche del dispositivo. Il gruppo di Mountain View non ha rilasciato commenti in merito.

È comunque lecito immaginare che possano essere occhiali smart basati sul sistema operativo Android XR. Sappiamo che Google è già al lavoro sulla piattaforma da tempo coinvolgendo diversi partner, da Samsung a XREAL solo per fare due esempi. Dal punto di vista delle funzionalità, ci saranno quasi certamente l’AI di Gemini e il supporto all’interpretazione dei comandi vocali.

Il mercato degli smart glass sta per esplodere. Già nell’ultimo biennio ha fatto registrare numeri interessanti per le poche (pochissime) realtà che lo presidiano al momento. Tra queste spicca senza dubbio Meta, che attraverso la partnership con EssilorLuxottica ha lanciato diversi modelli accompagnati dai brand Ray-Ban e Oakley.

La stretta di mano tra Google e Gucci porterebbe questa tipologia di dispositivi in un altro territorio, quello del lusso, regolato da dinamiche tutte sue. Scopriremo solo più avanti se l’intenzione è quella di proporre occhiali con lenti neutre, da sole o da vista, se dotati di display su cui visualizzare le informazioni oppure no.