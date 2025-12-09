 Android XR: novità per smart glass e Galaxy XR
Durante l'evento Android Show: XR Edition, Google ha mostrato gli smart glass che arriveranno sul mercato nel 2026, insieme alle novità per Galaxy XR.
Google

Durante l’evento Android Show: XR Edition, Google ha svelato interessanti novità sulla piattaforma Android XR. Insieme ai partner è in corso lo sviluppo di due categorie di smart glass: AI e XR (wireless e wired). Per il visore Galaxy XR di Samsung ci sono invece tre nuove funzionalità.

Occhiali smart AI e XR

Galaxy XR di Samsung è il primo dispositivo in commercio con Android XR. Google vuole portare la piattaforma anche sugli occhiali smart, sicuramente più confortevoli del visore del produttore coreano. I primi ad arrivare sul mercato nel corso del 2026 saranno gli AI glass progettati in collaborazione con Samsung, Gentle Monster e Warby Parker.

Sono leggeri, quindi potranno essere indossati tutto il giorno. Gli utenti potranno acquistare occhiali senza schermo con microfoni, altoparlanti e fotocamere che permettono di ricevere informazioni sull’ambiente circostante, sfruttando Gemini. Ci saranno inoltre smart glass con uno o due schermi, sui quali è possibile leggere traduzioni, indicazioni pedonali e altre utili informazioni.

I primi occhiali XR dovrebbero essere quelli sviluppati da XREAL (Project Aura). Sono più vistosi degli occhiali AI e hanno un cavo per il collegamento alla batteria esterna. Sono in pratica smart glass che sfruttano la realtà aumentata con campo visivo di 70 gradi e tracciamento delle mani.

Nuove funzionalità per Galaxy XR

Il Galaxy XR è disponibile in Corea e Stati Uniti. Gli utenti possono ora utilizzare tre nuove funzionalità: PC Connect, Likeness e Travel Mode.

L’app PC Connect (beta) consente di collegare il PC Windows al visore di Samsung e vedere la schermata di una singola applicazione o l’intero desktop davanti agli occhi.

L’app Likeness (beta) permette invece di creare una versione digitale dell’utente (avatar) che può essere usata durante le videochiamate con Google Meet o altri servizi. È compatibile solo con alcuni smartphone.

Infine, Travel Mode consente di creare un cinema personale o un spazio di lavoro per vedere un film o una presentazione durante il viaggio.

Fonte: Google

Pubblicato il 9 dic 2025

Luca Colantuoni
Pubblicato il
9 dic 2025
