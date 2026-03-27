Occhiali smart Ray-Ban Meta: in arrivo Blazer e Scriber con l'AI

Ray-Ban Meta Blazer e Ray-Ban Meta Scriber, sarebbero questi i due nuovi modelli di occhiali smart messi in cantiere dalla società di Mark Zuckerberg ed EssilorLuxottica. Lo ha rivelato Janko Roettgers nella newsletter Lowpass, facendo riferimento alle informazioni raccolte in alcuni documenti depositati all’inizio del mese presso la FCC (Federal Communications Commission) statunitense.

Nuovi occhiali smart Ray-Ban Meta: Blazer e Scriber

L’ipotesi è quella di un lancio ormai vicino, forse già entro poche settimane. Sono infatti descritti come production units , dunque nella fase finale dello sviluppo o addirittura già in produzione. Purtroppo non sono trapelate le specifiche tecniche in dotazione né immagini ufficiali. È però citato un accessorio, un case per la ricarica.

I modelli sono identificati rispettivamente come RW7001 (Blazer) e RW7002 (Scriber), entrambi dotati di connettività Wi-Fi 6E. Potrebbero includere nuovi chipset, forse lo Snapdragon AR1+ Gen 1 di Qualcomm presentato lo scorso anno che permette di eseguire modelli AI in locale. Questo permetterebbe di ridurre la dipendenza dallo smartphone, il consumo di dati e di batteria oltre ad aumentare la velocità di esecuzione delle operazioni. Non è da escludere nemmeno che i nuovi occhiali smart possano avere in dotazione un componente hardware progettato internamente da Meta.

Proprio ieri abbiamo dedicato un articolo ai Ray-Ban Display e al fatto che al momento non sia possibile acquistarli in Italia. L’azienda ci ha comunicato che è la conseguenza di una domanda senza precedenti e delle scorte limitate , smentendo di fatto le voci di corridoio relative all’impossibilità di commercializzarli in Europa per l’impossibilità di sostituire la batteria interna.

Quello degli occhiali smart è un mercato in rapida espansione. Meta è ben posizionata per mantenerne la leadership: attraverso la collaborazione con il gruppo italo-francese EssilorLuxottica ha venduto in totale 7 milioni di unità nel corso del 2025, più che triplicando i numeri ottenuti nei due anni precedenti messi assieme.