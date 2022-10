Smartphone Samsung, Android 13 e UI 5.0 in arrivo

Samsung ha annunciato il prossimo arrivo di Android 13 sulle proprie ammiraglie, aggiornando così gli smartphone di nuova generazione all’interfaccia One UI 5.0. L’aggiornamento avrà inizio lunedì 24 ottobre con rollout progressivo e coinvolgerà i seguenti device:

Queste le principali novità previste nell’aggiornamento:

Nuovo look per icone e illustrazioni

“I simboli delle icone sono più ampi per un aspetto più deciso e più facile da visualizzare. Le sfumature sottili dello sfondo e il contrasto migliorato conferiscono un aspetto più fresco e naturale. Le nuove illustrazioni sono state create per un aspetto più coerente in tutte le app“;

“I simboli delle icone sono più ampi per un aspetto più deciso e più facile da visualizzare. Le sfumature sottili dello sfondo e il contrasto migliorato conferiscono un aspetto più fresco e naturale. Le nuove illustrazioni sono state create per un aspetto più coerente in tutte le app“; Nuovo pop up delle chiamate e layout delle notifiche;

Nuova gestione per la personalizzazione del dispositivo (lock screen, wallpaper, nuovo layout per i widget);

Ottimizzazione della produttività (multitasking migliorato, nuova possibilità di estrazione e scansione di un testo, Samsung Dex e Samsung Notes ottimizzate, Dispositivi Connessi);

Modalità routine ottimizzata, nuova modalità Sonno;

Ottimizzazione di privacy e sicurezza.

Le novità sull’interfaccia sono pertanto importanti, destinate a modificare l’interazione tra utente e device, al fine di rispondere alle esigenze emergenti e progettato per rendere sempre più semplice ed intuitivo ogni singolo tocco dei polpastrelli sul display.

Un messaggio preavviserà dell’installazione a download completato e sarà l’utente a determinare come e quando l’aggiornamento potrà essere portato a termine. Per i nuovi device Samsung, insomma, inizia un nuovo capitolo: basta un update per portarli immediatamente ad una nuova fase evolutiva.