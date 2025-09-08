Smartphone a scuola: dalla nota alla sospensione

Ci siamo: si torna a scuola, da quest’anno preferibilmente senza lo smartphone. Già prima dell’estate, il ministro Valditara ha annunciato un ulteriore giro di vite riguardante l’utilizzo del telefono in aula, mettendolo al bando anche alle superiori e ribadendo la necessità di infliggere specifiche sanzioni disciplinari per far rispettare il divieto. Di quali si tratta?

Si potrà essere sospesi per lo smartphone a scuola

A sciogliere il dubbio è Antonello Giannelli, presidente dell’ANP (Associazione Nazionale Presidi), attraverso le pagine di ANSA. Il riferimento è a un principio di gradualità, passando da un semplice rimprovero scritto alla sospensione dalle lezioni.

Le sanzioni devono rispettare il principio di gradualità, deve esserci corrispondenza tra la gravità dell’infrazione e la serietà della sanzione possono esserci vari tipi di sanzione, anche un rimprovero scritto, una sorta di censura, si può andare dalla nota alla sospensione. Ma non sono esclusi altri provvedimenti, a seconda di ciò che decide l’Istituto.

Chi frequenta quotidianamente un istituto scolastico sa bene come l’unica strada percorribile sia quella dettata dal buon senso. Nel contesto reale, ben diverso da quello raffigurato da un decreto o da una circolare ministeriale, il semplice divieto rischia inevitabilmente di trasformarsi in un boomerang, in un’arma a doppio taglio. Ne sono consapevoli gli insegnanti e, a differenza di quanto spesso sono portati a pensare nelle aule della politica, anche gli studenti. Piuttosto, come suggerisce qualcuno (sempre dall’area governativa), potrebbe essere più utile concentrarsi sui contenuti, evitando di demonizzare uno strumento tecnologico che ormai fa parte della vita di tutti noi.

Il calendario del Back to School ha visto già oggi tornare sui banchi gli alunni della provincia di Bolzano. Per tutti gli altri è previsto qualche ulteriore giorno di vacanza. I più fortunati sono quelli delle regioni Calabria e Puglia, per i quali il rientro è fissato per il 16 settembre.