Smartphone sotto i 150€: con Samsung Galaxy A14 non sbagli tiro

Samsung Galaxy A14 è uno smartphone perfetto se vuoi tutto ma non vuoi spendere cifre esose. Comodo, completo e moderno è un prodottino da non sottovalutare. Con batteria avanzata ti porta fino al giorno dopo senza problemi quindi cosa potresti trovare di meglio?

Pensa che solitamente costa molto di più ma il ribasso del 32% ti strizza l’occhio su Amazon. Praticamente il prezzo cala ad appena 142,00€ rendendolo un’occasione. Interessato? Aggiungilo subito al tuo carrello.

Samsung Galaxy A14, lo smartphone semplice ma completo

Quando si parla di smartphone senza fronzoli non ci si deve limitare a trovare un prodotto che faccia telefonate e riceva messaggi. Altrimenti faremmo meglio a rispolverare i vecchi flip phone che abbiamo nei cassetti vero?

Per questo motivo Samsung Galaxy A14 si configura come uno smartphone essenziale ma senza nulla che manchi all’appello. Display ampio, luminoso e soprattutto in FHD+ così se vuoi guardare qualche video o dello streaming non hai problemi.

Memoria da 64GB che puoi espandere a piacimento, tripla fotocamera posteriore e una anteriore per selfie da paura. La batteria, come ti segnalavo, è capiente visti i suoi 5000mAh e si ricarica in modo veloce così da averla sempre pronta.

Infine il design non è da trascurare: moderno, sottile, leggero. Un’esperienza complessivamente da promuovere in tutto e per tutto.

Samsung Galaxy A14 è ora in promozione su Amazon grazie al ribasso del 32%. Non te lo perdere per appena 142€, è un ottimo acquisto. Collegati e aggiungilo al carrello.

