Smartphone Xiaomi a 78€: approfitta ora dello sconto

Chi cerca uno smartphone economico, oggi può puntare con decisione sull’offerta eBay che propone il modello Redmi 9AT del catalogo Xiaomi al prezzo finale di soli 78 euro, grazie a uno sconto applicato in automatico. Ha tutto ciò che serve per comunicare, navigare, interagire con i social e per l’intrattenimento multimediale (streaming video, audio e così via).

L’affare su eBay Redmi 9 AT a prezzo stracciato

Il sistema perativo è Android con interfaccia MIUI e accesso a Google Play per il download delle applicazioni. Diamo uno sguardo alle specifiche tecniche integrate: ampio display da 6,53 pollici con risoluzione 1600×720 pixel, processore MediaTek Helio G25, 2 GB di RAM, 32 GB di memoria interna, fotocamera posteriore da 13 megapixel e frontale da 8 megapixel, Wi-Fi, Bluetooth, GPS e batteria da 5.000 mAh con autonomia elevata. Se desideri conoscere altre informazioni, le trovi tutte nella scheda del prodotto.

In questo momento, hai la possibilità di acquistare Redmi 9AT, nella configurazione appena descritta e con la particolare colorazione Green, al prezzo finale di soli 78 euro invece di 119 euro, con uno sconto del 34% (-41 euro) rispetto al listino ufficiale.

Si tratta di un affare proposto da un venditore italiano la cui affidabilità è testimoniata dagli oltre 29.000 feedback positivi già ricevuti dai clienti su eBay, con disponibilità immediata e spedizione gratis a domicilio in un paio di giorni. Se effettui subito l’ordine, entro fine settimana lo smartphone di Xiaomi sarà a casa tua.

