Smartphone Xiaomi: SUPER OFFERTA per POCO F6 (8/256GB)

POCO F6 è in forte sconto su Amazon: si tratta una grande occasione per allungare le mani sullo smartphone, lanciato da Xiaomi nei mesi scorsi e capace di raccogliere ottimi voti nelle recensioni, degli utenti e della stampa specializzata. L’offerta a -29% di oggi lo rende un vero affare, anche se l’intenzione è quella di metterlo sotto l’albero per fare un regalo di Natale hi-tech certamente gradito.

POCO F6: le specifiche tecniche dello smartphone

Ha in dotazione un display CrystalRes da 6,67 pollici con frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz, il processore Snapdragon 8s Gen 3, una doppia fotocamera posteriore da 50+8 megapixel e il supporto alle reti 5G. Tra le altre specifiche tecniche troviamo poi connettività Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.4, NFC, altoparlanti stereo e batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 90 W. Il sistema operativo è HyperOS, basato su Android, con accesso a Google Play per il download delle applicazioni. Trovi tutte le altre informazioni nella scheda del telefono.

Al prezzo di 319 euro, nella versione 8/256 GB, lo smartphone POCO F6 è un ottimo affare. Non lasciarti sfuggire lo sconto di 130 euro sul listino ufficiale e scegli la colorazione che preferisci tra Black, Green e Titanium, la spesa non cambia. La confezione include il caricatore con cavo e il ring holder per tenerlo comodamente in mano.

La disponibilità è immediata e puoi contare sulla spedizione gratuita, gestita direttamente da Amazon (così come la vendita). Se lo compri ora arriverà da te già entro domani. Se è un regalo e temi di doverlo poi restituire, nessun problema: avrai tempo per farlo fino al 15 gennaio 2025, ricevendo in cambio un rimborso completo.