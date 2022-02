SmartTV Sony BRAVIA 50 pollici: sconto di 150€

La SmartTV Sony BRAVIA da 50″ si trova in offerta su Amazon a 749€, con uno sconto del 17% e ben 150 euro di risparmio rispetto al prezzo solito.

Questo nuovo modello 2021 è dotato di sistema operativo Google TV e monta un pannello 4k Ultra HD con supporto HDR. Si tratta di una smart TV dall'ottimo rapporto qualità/prezzo, per fruire al meglio di ogni genere di contenuto multimediale.

Non manca il supporto ai principali servizi di streaming video, come Netflix, Amazon Prime Video, YouTube, DAZN e molti altri. Questa TV è dotata anche di bluetooth, connessione ethernet LAN e porte USB e HDMI, per interfacciarsi al meglio con qualunque tipo di dispositivo.

È il momento perfetto per cambiare TV, questa Sony BRAVIA si adatta perfettamente al nuovo standard DVB-T2 del digitale terrestre ed è disponibile in differenti configurazioni, dai 43″ fino a ben 75″.

Oggi la Smart TV Sony BRAVIA da 50″ è disponibile in offerta su Amazon a 749€, con spedizione senza costi aggiuntivi e consegna entro 1-2 giorni lavorativi.