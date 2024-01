Smartwatch a soli 19€ col DOPPIO COUPON su Amazon!

Con uno smartwatch al polso, le possibilità sono davvero infinite. Se non hai ancora potuto farne tuo uno, oggi è il tuo giorno fortunato. Questo perché lo smartwatch Tensky costa ora solo 19,79€ invece dei tradizionali 59,99€. Il trucco per averlo a questo prezzo è selezionare il coupon del 17% su Amazon e inserire il codice “N73NKJZ7” in fase d’acquisto, in modo da farlo scendere di un ulteriore 50%!

Tutte le caratteristiche dello smartwatch Tensky

Dotato di uno schermo HD da 1,8 pollici, una batteria a lunga durata e una serie di sensori dedicati al monitoraggio della salute e del fitness, questo dispositivo si integra perfettamente nella tua routine.

Compatibile con smartphone Android 6.0 e versioni successive, così come iOS 12.0 e versioni successive, si distingue per la capacità di effettuare chiamate, oltre che ricevere notifiche direttamente sullo smartwatch dalle applicazioni più utilizzate, come Facebook, WhatsApp e Instagram, rendendo più agevole la gestione delle tue attività digitali. La musica sul tuo smartphone può essere controllata direttamente dal tuo polso, offrendo un controllo comodo e veloce.

Le caratteristiche di monitoraggio della salute e del fitness aggiungono un ulteriore livello di funzionalità al dispositivo. La capacità di monitorare la frequenza cardiaca, il livello di ossigeno nel sangue, il sonno e l’attività fisica fornisce un quadro completo del tuo benessere quotidiano.

Oltre alle funzioni di comunicazione e salute, lo smartwatch offre una serie di opzioni aggiuntive per migliorare la tua esperienza. Il controllo della fotocamera consente di scattare foto e registrare video dal polso, mentre la visualizzazione delle previsioni del tempo rende facile prepararsi per la giornata. Gli esercizi di respirazione integrati contribuiscono a ridurre lo stress, offrendoti un momento di relax quando ne hai bisogno.

Inizia a usare subito questo smartwatch e scopri come può semplificarti la vita. Pagalo solo 19,79€ grazie al doppio sconto, e non dimenticare di inserire il codice “N73NKJZ7”.

