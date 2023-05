Smartwatch compatta e WATERPROOF: per il prezzo che ha è TOP

Se vuoi avere al tuo polso un assistente che monitori non solo la tua salute ma ti torni sempre utile, questo smartwatch può fare esattamente al caso tuo. Non per nulla è il più venduto su Amazon nella sua categoria quindi vai alla grande.

Disponibile con un bel ribasso del 14%, te lo porti a casa ad appena 29.99€ ma non perdere tempo se sei interessato: aggiungilo subito al carrello.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Smartwatch completo a prezzo ridotto: quello che devi sapere

Questo smartwatch è compatto ed è perfetto da indossare tutti i giorni senza mai trovarlo ingombrante. Infatti lo metti e non si incastra nei vestiti o negli attrezzi se, ad esempio, lo usi in palestra.

Con un display comunque ampio e luminoso leggi tutto quello di cui hai bisogno con una sola occhiata. Pensa che al suo interno ha dei sensori capaci di monitorare il movimento come la salute. Ad esempio hai il cardiofrequenzimetro, il misuratore di pressione e il saturimetro.

Ti faccio sapere che è completamente impermeabile per non dovertene mai separare e che ovviamente ha 25 modalità sportive da sfruttare a destra e sinistra.

Tra le altre caratteristiche non posso non citarti il supporto completo su sistemi come Android e iOS, la batteria che dura veramente tanto e le notifiche smart che ti tengono aggiornato su app e messaggi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.