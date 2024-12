Uno smartwatch per Natale: Amazfit GTR 2 a -45%

Sei alla ricerca di un regalo hi-tech per Natale? Dai uno sguardo allo sconto del 45% sul listino che porta Amazfit GTR 2 al suo prezzo minimo storico. La promozione di oggi ti permette di acquistarlo a soli 59,90 euro, una spesa davvero irrisoria se si considerano le caratteristiche integrate. Attenzione: si tratta di un’offerta a tempo di Amazon che potrebbe scadere da un momento all’altro.

Amazfit GTR 2: le caratteristiche dello smartwatch

Il design sposa le funzionalità con microfono e altoparlante per telefonare senza togliere lo smartphone dalla tasca, 3 GB di memoria interna in cui salvare la musica da ascoltare in modalità wireless anche senza connessione, monitoraggio avanzato della salute con sensori dedicati e dell’attività fisica con supporto a oltre 90 tipologie di allenamento, autonomia fino a 11 giorni con una sola ricarica della batteria interna display bezel-less per un design unico nel suo genere. Fai un salto sulla scheda dell’orologio per saperne di più.

Come anticipato in apertura, si tratta di un’offerta a tempo che scadrà entro breve: ordinalo subito per riceverlo a casa tua già entro domani con la consegna gratuita. È venduto e spedito da Amazon. Le centinaia di recensioni pubblicate sull’e-commerce lo promuovono con un voto medio molto alto, superiore a 4/5.

Ricapitolando, il forte sconto (-45%) sul prezzo di listino proposto in questo momento ti permette di acquistare lo smartwatch Amazfit GTR 2 al prezzo finale di soli 59,90 euro, invece di 109,90 euro, nella colorazione Lightning Grey visibile nell’immagine qui sopra con cassa da 46 mm. Approfittane per fare un regalo di Natale hi-tech da mettere al polso.