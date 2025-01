Smartwatch: -47% su Amazfit Cheetah in versione Round o Square

È in corso un’offerta di Amazon che taglia il prezzo di Amazfit Cheetah con un forte sconto del 47% rispetto al listino ufficiale. Si tratta dello smartwatch perfetto per chi fa attività fisica, in particolare per gli amanti della corsa, grazie alle sue funzionalità avanzate per il monitoraggio delle sessioni di allenamento. Sono due le versioni disponibili, la spesa non cambia: Round con display rotondo e Square se invece preferisci quello quadrato.

Amazfit Cheetah Round o Square: eccoli in offerta

Con il suo design sottile e leggero è molto comodo da tenere al polso. Ha in dotazione la tecnologia esclusiva MaxTrack e la geolocalizzazione GPS per misurare spostamenti e distanze percorse in modo estremamente preciso. Inoltre, c’è il supporto a Zepp Coach che sfrutta l’intelligenza artificiale per creare programmi di training ad hoc. Ancora, la batteria interna assicura un’autonomia fino a 14 giorni con una sola ricarica e questo è senza dubbio un altro punto di forza. Puoi dare uno sguardo alla pagina dedicata al dispositivo per saperne di più.

Ricapitolando, grazie allo sconto del 47% proposto in questo momento da Amazon, puoi acquistare lo smartwatch Amazfit Cheetah al prezzo finale di soli 99,90 euro (invece di 189,90 come da listino, mentre sul sito ufficiale è in vendita addirittura a 229,90 euro). A conti fatti, si tratta di un’occasione da non perdere. Scegli tra Round e Square la versione che preferisci, in base al tuo gusto personale.

In entrambi i casi la disponibilità è immediata con la consegna gratuita prevista già entro domani se lo ordini subito. Il voto medio assegnato dalle centinaia di recensioni pubblicate dai clienti dell’e-commerce è superiore a 4/5.