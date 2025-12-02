Smettere di cercare su Google: 6 cose che ChatGPT fa meglio

Google è stato per vent’anni il verbo della ricerca online. “Googlare” è entrato nel vocabolario comune, i suoi algoritmi hanno plasmato Internet e miliardi di persone aprono il browser lanciando istintivamente Google.

Ma qualcosa sta cambiando. Non è che Google stia improvvisamente diventando inutile, sia chiaro. È che ChatGPT si è ritagliato uno spazio in cui funziona semplicemente meglio per certi tipi di ricerche. E una volta che si capisce quali sono, ci si ritrovi a usare sempre meno il motore di ricerca per cose che prima si chiedeva abitualmente.

I due strumenti sono molto diversi nel funzionamento, ma c’è una sovrapposizione crescente nelle cose che possono fare. E in molti casi, quello che si cercherebbe su Google può essere fatto tramite ChatGPT con risultati complessivamente migliori.

Questo è particolarmente vero per ricerche vaghe, domande che richiedono una grande quantità di dettagli o situazioni dove Google restituisce cinquanta link ma nessuna risposta chiara. Grazie agli aggiornamenti recenti della ricerca di ChatGPT, lo strumento è più efficiente che mai nel gestire compiti per cui un tempo Google era l’unica opzione sensata.

Quando usare ChatGPT invece di Google: la guida

Ecco, quando vale davvero la pena abbandonare la ricerca tradizionale per l’intelligenza artificiale.

1. Risposte rapide senza dover cliccare su dieci link

Spesso ci rivolgiamo a Google per rispondere a domande incredibilmente semplici. Quanto è alta Nicole Kidman? , Come si toglie una macchia di vino rosso? , Quanti abitanti ha la Norvegia?

Il problema? Se la panoramica AI di Google non appare (e spesso non appare), significa cliccare su un paio di siti web, scorrere tra pubblicità e contenuti inutili, e magari aprire altre due o tre pagine prima di trovare la risposta.

ChatGPT eccelle nella latenza. Trova rapidamente la risposta e la restituisce immediatamente, senza fronzoli. Niente link, niente pubblicità, niente paragrafi di contesto che nessuno ha chiesto. Solo la risposta che si cercava.

Se si vuole sapere chi ha diretto un certo film, quale ingrediente sostituisce un altro in una ricetta, o quando è stata costruita un certo monumento, ChatGPT dà la risposta in pochi secondi, senza girarci troppo intorno. Certo, Google potrebbe restituire la stessa informazione. Ma ChatGPT la serve su un piatto d’argento.

2. Ricerca per acquisti

ChatGPT ha recentemente introdotto funzionalità che permettono di fare ricerche approfondite sugli acquisti direttamente tramite il chatbot. Si chiama “Ricerca Acquisti” ed è accessibile tramite il simbolo + sul lato della finestra di chat.

La differenza con Google? Invece di ricevere una lista di link a siti che vogliono vendere qualcosa, si ottiene una guida personalizzata basata sulle proprie esigenze specifiche.

Immaginiamo di voler comprare una fotocamera, ma di non sapere assolutamente nulla di fotografia. Su Google si farebbero probabilmente cinque o sei ricerche diverse: miglior fotocamera per principianti , fotocamera sotto 600 euro , fotocamera per fauna selvatica , poi si confronterebbero le recensioni su dieci siti diversi e dopo un’ora la confusione sarebbe totale…

Con ChatGPT, basta scrivere semplicemente: Vorrei acquistare una nuova fotocamera, ma sono completamente a digiuno di fotografia. Il mio budget massimo è di 600 euro e la userò principalmente per fotografare la fauna selvatica e i miei amici.

ChatGPT impiega un paio di minuti per elaborare la richiesta e restituisce una guida personalizzata con consigli sui prodotti migliori che soddisfano esattamente le proprie esigenze, incluse le offerte attualmente disponibili.

Inoltre, funziona con una varietà sorprendente di richieste. Si può chiedere solo prodotti di seconda mano; allegare foto e chiedere prodotti simili; specificare marche da evitare o preferire; richiedere alternative più economiche o di qualità superiore.

3. Progetti di ricerca

Qui è dove i chatbot basati sull’intelligenza artificiale hanno davvero superato Google in modo significativo. Se si deve fare una ricerca approfondita su un argomento complesso, la differenza di esperienza è abissale.

Con Google, il processo è tipicamente questo: si fa una ricerca iniziale; si aprono quindici schede diverse; si fanno altre tre ricerche per approfondire aspetti specifici, si scaricano PDF che forse si leggerà; si prendono appunti sparsi su quello che trova. Dopo due ore si ha un mare di informazioni disorganizzate. A questo punto si può finalmente iniziare a organizzare la ricerca…

Con ChatGPT, basta chiedere semplicemente: Genera un rapporto di ricerca completo su [argomento], inclusi link a pagine web e articoli di ricerca importanti.

L’intelligenza artificiale raccoglie tutte le informazioni necessarie, le organizza in modo coerente e le presenta in un formato chiaro. Utilizzando GPT-5.1 Thinking, si può persino lasciare che il modello dedichi più tempo a riflettere sul compito, generando un rapporto ancora più dettagliato e strutturato. Il vantaggio principale è la velocità combinata con l’organizzazione.

4. Ricerche vaghe

Ci siamo passati tutti. Quelle ricerche su Google che, a essere onesti, non hanno assolutamente senso. Cercare una canzone ricordando solo quella parte che faceva ta-ta-taaaa o rintracciare il nome di un ristorante con informazioni vaghe.

Google è costruito per parole chiave specifiche. Quando le parole chiave sono canzone anni Duemila ritmo veloce parlava di estate , il motore di ricerca restituisce risultati completamente casuali. ChatGPT, invece, può fare domande di approfondimento per avvicinarsi alla risposta che si cerca. Come: Stai cercando una canzone pop o rock? , Era di un artista solista o un gruppo? , Ti ricordi altre parole del testo o dove l’hai sentita?

Rispetto a Google, ChatGPT è molto più bravo a capire i discorsi sconnessi e a trasformarli in qualcosa di utile.

5. Domande a livelli specifici di competenza

Un altro ambito dove Google fatica è quello delle risposte calibrate sul proprio livello di conoscenza. Il motore di ricerca non sa se si è esperti o principianti, quindi restituisce un mix casuale di contenuti per tutti i livelli.

Se si cerca come funziona la blockchain , Google darà articoli che spaziano da blockchain per dummies fino a paper tecnici incomprensibili. Sta all’utente setacciare i risultati per trovare quello al proprio livello.

Con ChatGPT, è possibile specificare esattamente a che livello si vuole la risposta. Ad esempio; Spiega come funziona la blockchain assumendo che io abbia una laurea in informatica ma non abbia mai approfondito l’argomento. . Oppure: Spiega come funziona la blockchain a un principiante assoluto che non sa nemmeno cos’è la crittografia. . O ancora: Ho già una conoscenza di base della blockchain. Voglio approfondire specificamente gli aspetti legati al consenso distribuito.

La risposta sarà calibrata esattamente sulle proprie esigenze, senza perdere tempo con informazioni troppo semplici o troppo complesse.

6. Previsioni e opinioni

Ovviamente ChatGPT non può avere opinioni proprie nel senso umano del termine. Ma può generare previsioni e aspettative realistiche basate sulla sua enorme base di conoscenze.

Se si cerca su Google cosa succederà all’intelligenza artificiale nei prossimi cinque anni , si otterranno articoli di opinione scritti da giornalisti con vari livelli di competenza, previsioni di esperti che spesso si contraddicono, e probabilmente qualche teoria del complotto per buona misura.

ChatGPT può analizzare tendenze, dati storici e sviluppi recenti per generare previsioni ragionevoli o aiutare a formulare opinioni consapevoli su un argomento. Questo tipo di query crea confusione per Google perché non si cercano informazioni già esistenti, ma una sintesi guidata che aiuti a pensare a qualcosa.

Quando Google rimane insostituibile

Ci sono ancora molti casi in cui il motore di ricerca tradizionale è la scelta migliore:

Ricerca di siti web specifici;

Notizie dell’ultima ora;

Informazioni locali iper-specifiche;

Confronto prezzi su molteplici negozi;

Ricerca di immagini specifiche;

Verifica di fatti controversi su fonti multiple.

Google non sta morendo. Ma ChatGPT ha creato un’alternativa valida per un numero crescente di situazioni, dove prima non c’erano opzioni migliori. Il punto, è capire quale strumento usare per quale tipo di ricerca. E sempre più spesso, la risposta è dipende da cosa si sta cercando.