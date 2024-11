Smetti di essere tracciato online! Ecco come fare

Ogni azione che si compie online, anche la semplice apertura di una pagina Web o l’interazione con i post sui social network, lascia dietro di sé una traccia. Queste informazioni possono poi essere sfruttate dalle piattaforme e dai data broker per il tracking e la profilazione, con le finalità più differenti, dalle campagne di marketing allo spam. Una dinamica che puoi rompere, letteralmente, per smettere di essere tracciato. Come fare? Ti aiuta uno strumento come Incogni (guarda l’offerta). Anzi, pensa a tutto lui, tu non devi far nulla.

Così, Incogni impedisce che tu sia tracciato online

Di cosa si occupa questo utile strumento di tutela della privacy? Innanzitutto, impedisce che i propri dati siano venduti a terze parti, poi li rimuove dai database pubblici nei quali sono già stati inseriti, riducendo così fortemente i rischi relativi ai furti d’identità. Fa tutto questo (e altro ancorA) attraverso un processo trasparente e fornendo aggiornamenti costanti sullo stato di avanzamento, poiché si tratta di un’operazione non immediata, ma che richiede del tempo. Visita la pagina dedicata per saperne di più.

Il tool è stato creato dallo stesso team che gestisce la Virtual Private Network di Surfshark e acquisito poi dalla stessa società di NordVPN. È dunque curato da esperti del settore.

Ricapitolando, grazie all’offerta per il Black Friday, puoi attivare l’abbonamento annuale a Incogni con il 50% di sconto rispetto al prezzo di listino, scegliendo tra il piano individuale e quello pensato invece per tutta la famiglia. Quest’ultimo può essere condiviso con altre quattro persone. Hai anche la possibilità di ricorrere alla garanzia soddisfatti o rimborsati ed eventualmente recuperare la spesa entro 30 giorni dalla sottoscrizione, se il servizio non si rivelerà all’altezza delle tue aspettative.